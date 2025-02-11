Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, если вы хотите добавить шарма, стоит обратить внимание на модную отделку дверей глянцевым лаком, что создает зеркальный эффект. Однако достичь этого стильного и долговечного вида может быть непросто. Что нужно учесть перед тем, как выбирать такие двери, рассказываем далее.

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Почему стоит выбирать глянцевые двери

Такой стиль дверей иногда называют голландским из-за его популярности в Нидерландах. Это отличный способ сделать ваш дом заметным и элегантным. В то же время глянцевое покрытие имеет не только эстетические, но и практические преимущества.

Глянцевый лак быстро высыхает и отличается долговечностью. Его жидкая структура глубже проникает в поверхность дверей, создавая прочный, водостойкий защитный слой. Такое покрытие также упрощает уход за дверью – для очистки лакированной поверхности достаточно мягкой ткани и обычного мыла для посуды.

Недостатки глянцевой отделки

Несмотря на преимущества, глянцевое покрытие имеет и свои трудности. Благодаря своей светоотражающей поверхности оно подчеркивает любые недостатки дверей – царапины, вмятины или даже естественную текстуру дерева.

Кроме того, пыль и мелкий мусор легко оседают на поверхности, что затрудняет поддержку идеального вида. Если вы не имеете опыта малярных работ, стоит поручить нанесение этого покрытия профессионалам.

Глянцевые входные двери: смотрите видео

Важные нюансы, которые следует учесть перед выбором

Чтобы максимально подчеркнуть красоту глянцевых дверей, выбирайте яркие оттенки, такие как красный, синий или зеленый – они сделают ваш вход еще более выразительным.

Кроме того, правильный выбор цвета может даже повысить рыночную стоимость вашего дома. Однако важно, чтобы оттенок гармонировал с общим внешним видом жилья. Рекомендуется сделать тестовый образец цвета и посмотреть, как он выглядит в разное время суток.

Стоит ли красить двери самостоятельно

Глянцевые двери – не лучший вариант для самостоятельной покраски. Это не простой проект выходного дня, поскольку неправильное нанесение может повлечь разводы, неравномерный блеск и другие дефекты. Для наилучшего результата часто нужно снять двери, тщательно их подготовить и только потом наносить покрытие.

Если глянцевый вид вам нравится, но вы не уверены, что он подойдет к дизайну дома, попробуйте использовать его частично. Например, можно покрыть глянцем только отдельные декоративные элементы дверей или другие внешние акценты. Это позволит оценить, как такой стиль выглядит в вашем экстерьере.