Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, якщо ви хочете додати шарму, варто звернути увагу на модне оздоблення дверей глянцевим лаком, що створює дзеркальний ефект. Однак досягти цього стильного та довговічного вигляду може бути непросто. Що потрібно врахувати перед тим, як обирати такі двері, розповідаємо далі.

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Чому варто обирати глянцеві двері

Такий стиль дверей іноді називають голландським через його популярність у Нідерландах. Це чудовий спосіб зробити ваш будинок помітним і елегантним. Водночас глянсове покриття має не лише естетичні, а й практичні переваги.

Глянцевий лак швидко висихає та відрізняється довговічністю. Його рідка структура глибше проникає в поверхню дверей, створюючи міцний, водостійкий захисний шар. Таке покриття також спрощує догляд за дверима – для очищення лакованої поверхні достатньо м’якої тканини та звичайного мила для посуду.

Недоліки глянцевого оздоблення

Попри переваги, глянцеве покриття має і свої труднощі. Завдяки своїй сітловідбивальній поверхні воно підкреслює будь-які недоліки дверей – подряпини, вм’ятини чи навіть природну текстуру дерева.

Крім того, пил і дрібне сміття легко осідають на поверхні, що ускладнює підтримку ідеального вигляду. Якщо ви не маєте досвіду малярних робіт, варто доручити нанесення цього покриття професіоналам.

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Важливі нюанси, які слід врахувати перед вибором

Щоб максимально підкреслити красу глянцевих дверей, вибирайте яскраві відтінки, такі як червоний, синій або зелений – вони зроблять ваш вхід ще більш виразним.

Крім того, правильний вибір кольору може навіть підвищити ринкову вартість вашого будинку. Однак важливо, щоб відтінок гармоніював із загальним зовнішнім виглядом житла. Рекомендується зробити тестовий зразок кольору і подивитися, як він виглядає в різний час доби.

Чи варто фарбувати двері самостійно

Глянцеві двері – не найкращий варіант для самостійного фарбування. Це не простий проєкт вихідного дня, оскільки неправильне нанесення може спричинити розводи, нерівномірний блиск і інші дефекти. Для найкращого результату часто потрібно зняти двері, ретельно їх підготувати й лише потім наносити покриття.

Якщо глянцевий вигляд вам подобається, але ви не впевнені, що він пасуватиме до дизайну будинку, спробуйте використовувати його частково. Наприклад, можна покрити глянцем лише окремі декоративні елементи дверей або інші зовнішні акценти. Це дасть змогу оцінити, як такий стиль виглядає у вашому екстер’єрі.