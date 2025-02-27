Уберегут дом от пожара: важные рекомендации от электрика

Мы все привыкли к электроэнергии как к чему-то само собой разумеющемуся. Она сопровождает нас от момента пробуждения до выключения последней лампы на ночь.

Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, электроэнергия – это не только удобство, но и потенциальная опасность. Ежегодно немало пожаров во всем мире происходят из-за неисправной электропроводки, освещения и шнуры. Какие основные правила электробезопасности следует знать, чтобы избежать угроз, рассказываем далее.

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Используйте правильные лампочки

При выборе лампочек важно обращать внимание не только на цвет и яркость, но и на мощность. Всегда используйте лампочки соответствующей номинальной мощности для осветительных приборов. Если мощность лампочки превышает допустимое значение, патрон может перегреться и расплавиться, что создает риск пожара.

Избегайте использования удлинителей для мощных приборов

Удлинители удобны, но они не предназначены для подключения мощных приборов, таких как обогреватели, кондиционеры и плиты. Чрезмерная нагрузка может вызвать перегрев и выход из строя шнура, что может стать причиной пожара.

Особенно опасно прокладывать удлинители под коврами – скрытый перегрев может легко вызвать возгорание.

Используйте розетки с замыканием на землю

Розетки с автоматическим выключателем замыкания на землю предотвращают поражение электрическим током в местах, где есть влага (кухня, ванная комната, подвал, гараж). Если система обнаруживает утечку тока, она автоматически отключает питание.

Важно внимательно относиться к состоянию электрической системы дома / Фото Freepik

Защитите детей от электричества

Маленькие дети часто вставляют предметы в электрические розетки, что может привести к сильному удару током или даже ожогам. Используйте специальные пластиковые накладки или розетки с защитой от вмешательства, которые блокируют доступ к электричеству, когда в розетку не вставлен штепсель.

Не перегружайте розетки

На кухне или в других местах, где используется много приборов, избегайте одновременного подключения нескольких устройств, которые генерируют тепло (например, микроволновая печь и тостер). Перегрузка розетки может вызвать перегрев и выход из строя электропроводки.

Избегайте самостоятельного ремонта электропроводки

Несмотря на доступность инструкций в сети, электромонтажные работы лучше доверять профессионалам. Всегда обращайтесь к квалифицированному электрику для установки или ремонта электропроводки. Это гарантирует соблюдение норм безопасности и защитит ваш дом от потенциальных рисков.