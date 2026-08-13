Теплый, тихий и натуральный: какой пол оттесняет ламинат на второй план

Пробковый пол вновь привлекает внимание дизайнеров и владельцев жилья. Натуральный материал сочетает в себе комфорт, практичность и хорошие звукоизоляционные свойства. Именно поэтому пробка все чаще становится альтернативой традиционным видам напольных покрытий.

Издание Love Deco рассказывает, почему пробковый пол имеет преимущества.

Что такое пробковый пол?

Пробковый пол изготавливается из коры пробкового дуба, который в основном растет в Португалии, Испании и других средиземноморских регионах.

Важно! Для заготовки сырья дерево не нужно вырубать. Кору периодически снимают, после чего она восстанавливается, а сам дуб продолжает расти. Именно поэтому пробку считают одним из самых экологичных природных материалов, используемых в интерьерном дизайне.

Особые свойства пробки объясняются ее структурой. Материал состоит из миллионов микроскопических клеток, наполненных воздухом и расположенных по принципу пчелиных сот. Благодаря этому пробка:

остается легким и эластичным,

хорошо противостоит сжатию, а также эффективно удерживает тепло и поглощает звуки.

Современные производители используют пробку для создания различных видов напольных покрытий. В зависимости от технологии производства пробковый слой может составлять основу всей плиты или сочетаться с другими материалами.

Каковы преимущества пробкового пола?

Одним из главных преимуществ пробкового пола является комфорт в повседневном использовании. Благодаря эластичности материал частично амортизирует шаги и создает приятные ощущения при ходьбе. Именно поэтому пробковая поверхность особенно комфортна для тех, кто любит ходить по дому босиком.

Еще одна важная характеристика – звукоизоляция. Пористая структура пробки поглощает часть звуков, возникающих при ходьбе, и уменьшает их распространение в соседние помещения. Это может быть особенно актуально для квартир и многоэтажных домов.

Пробка также обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Воздух внутри микроскопических ячеек действует как природный утеплитель, поэтому поверхность остается относительно теплой на ощупь даже в холодное время года. В отличие от керамической плитки, пробковый пол не создает такого выраженного ощущения холода.

Пробковый пол возвращается в моду / Фото Unsplash

Материал отличается и устойчивостью к деформации. После длительного сжатия, например под ножками мебели, пробка в значительной степени способна восстанавливать первоначальную форму после снятия нагрузки. Таким образом, возвращение пробки в современные интерьеры вполне закономерно.

Натуральность, тактильный комфорт, способность сохранять тепло и поглощать звуки делают его интересным решением для жилых помещений. А разнообразие современных дизайнов позволяет вписать пробковое покрытие как в минималистичный, так и в более традиционный интерьер.