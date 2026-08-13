Издание Love Deco рассказывает, почему пробковый пол имеет преимущества.

Что такое пробковый пол?

Пробковый пол изготавливается из коры пробкового дуба, который в основном растет в Португалии, Испании и других средиземноморских регионах.

Важно! Для заготовки сырья дерево не нужно вырубать. Кору периодически снимают, после чего она восстанавливается, а сам дуб продолжает расти. Именно поэтому пробку считают одним из самых экологичных природных материалов, используемых в интерьерном дизайне.

Особые свойства пробки объясняются ее структурой. Материал состоит из миллионов микроскопических клеток, наполненных воздухом и расположенных по принципу пчелиных сот. Благодаря этому пробка:

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остается легким и эластичным,

хорошо противостоит сжатию, а также эффективно удерживает тепло и поглощает звуки.

Современные производители используют пробку для создания различных видов напольных покрытий. В зависимости от технологии производства пробковый слой может составлять основу всей плиты или сочетаться с другими материалами.

Каковы преимущества пробкового пола?

Одним из главных преимуществ пробкового пола является комфорт в повседневном использовании. Благодаря эластичности материал частично амортизирует шаги и создает приятные ощущения при ходьбе. Именно поэтому пробковая поверхность особенно комфортна для тех, кто любит ходить по дому босиком.

Еще одна важная характеристика – звукоизоляция. Пористая структура пробки поглощает часть звуков, возникающих при ходьбе, и уменьшает их распространение в соседние помещения. Это может быть особенно актуально для квартир и многоэтажных домов.

Пробка также обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Воздух внутри микроскопических ячеек действует как природный утеплитель, поэтому поверхность остается относительно теплой на ощупь даже в холодное время года. В отличие от керамической плитки, пробковый пол не создает такого выраженного ощущения холода.

Пробковый пол возвращается в моду / Фото Unsplash

Материал отличается и устойчивостью к деформации. После длительного сжатия, например под ножками мебели, пробка в значительной степени способна восстанавливать первоначальную форму после снятия нагрузки. Таким образом, возвращение пробки в современные интерьеры вполне закономерно.

Натуральность, тактильный комфорт, способность сохранять тепло и поглощать звуки делают его интересным решением для жилых помещений. А разнообразие современных дизайнов позволяет вписать пробковое покрытие как в минималистичный, так и в более традиционный интерьер.