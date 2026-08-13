Видання Love Deco розповідає, у чому переваги коркової підлоги.

Що таке коркова підлога?

Коркова підлога виготовляється з кори коркового дуба, який переважно росте в Португалії, Іспанії та інших середземноморських регіонах.

Важливо! Для заготівлі сировини дерево не потрібно вирубувати. Кору періодично знімають, після чого вона відновлюється, а сам дуб продовжує рости. Саме тому корок вважають одним із найбільш екологічних природних матеріалів, які використовують в інтер'єрному дизайні.

Особливі властивості корка пояснюються його структурою. Матеріал складається з мільйонів мікроскопічних клітин, наповнених повітрям і розташованих за принципом бджолиних сот. Завдяки цьому корок:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

залишається легким та еластичним,

добре протистоїть стисканню, а також ефективно утримує тепло й поглинає звуки.

Сучасні виробники використовують корок для створення різних видів підлогових покриттів. Залежно від технології виробництва корковий шар може становити основу всієї плити або поєднуватися з іншими матеріалами.

Які переваги коркової підлоги?

Однією з головних переваг коркової підлоги є комфорт у повсякденному використанні. Завдяки еластичності матеріал частково амортизує кроки та створює приємне відчуття під час ходьби. Саме тому коркова поверхня особливо комфортна для тих, хто любить ходити вдома босоніж.

Ще одна важлива характеристика – звукоізоляція. Пориста структура корка поглинає частину звуків, які виникають під час ходьби, і зменшує їхнє поширення в сусідні приміщення. Це може бути особливо актуально для квартир і багатоповерхових будинків.

Корок також має високі теплоізоляційні властивості. Повітря всередині мікроскопічних комірок працює як природний утеплювач, тому поверхня залишається відносно теплою на дотик навіть у холодну пору року. На відміну від керамічної плитки, коркова підлога не створює такого вираженого відчуття холоду.

Коркова підлога повертається в моду / Фото Unsplash

Матеріал вирізняється і стійкістю до деформації. Після тривалого стискання, наприклад під ніжками меблів, корок значною мірою здатний відновлювати початкову форму після зняття навантаження. Таким чином, повернення корка в сучасні інтер'єри цілком закономірне.

Натуральність, тактильний комфорт, здатність зберігати тепло та поглинати звуки роблять його цікавим рішенням для житлових просторів. А різноманіття сучасних дизайнів дозволяє вписати коркове покриття як у мінімалістичний, так і в більш традиційний інтер'єр.