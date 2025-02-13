"Никогда не покупайте это с витрины": бывший продавец техники поразил признанием

День Валентина – один из самых "рыбных" в сфере продаж. Бывший продавец техники рассказал о курьезах на 14 февраля, а также дал совет, что ни в коем случае нельзя покупать с витрины.

В рубрике "Вы стеснялись – мы спросили" 24 Канал будет общаться с представителями разных профессий. Мы будем задавать им те вопросы, которые хотели бы вы, но не могли решиться. На этот раз у нас был разговор с бывшим продавцом техники. Он рассказал о забавных моментах на День Валентина и то, как в магазинах вам "впаривают" технику.

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Самая эпичная покупка на День Валентина

Обратите внимание! В некоторых разговорах мы будем менять имя нашего собеседника в целях безопасности и для сохранения анонимности.

Мы пообщались с Василием – бывшим продавцом в одном из сетевых магазинов бытовой техники. Накануне Дня влюбленных он рассказал о ходовых товарах, раскрыл не слишком приятную правду о коллегах и призвал всегда быть бдительными во время покупок.

Что чаще всего покупают на День Валентина?

Ох, хотел бы пошутить, что новенький iPhone, но нет. Я называю 14 февраля "Днем блендеров, миксеров и фенов". Именно эти три позиции разлетаются, как горячие пирожки.

И я, с одной стороны, понимаю мужчин, которые хотят сделать милый подарок своим любимым. А с другой – возникает вопрос: "Почему просто не купить блендер, потому что он просто должен быть на кухне?".



Прежде чем дарить утюг, подумайте о гипотетическом травматизме / Фото krakenimages.com

Можно ли купить зарядное устройство для отношений, чтобы искра не угасала?

Да чего нельзя? Еще и как можно. Но, пожалуйста, не нужно считать, что лучшее "зарядное устройство" в таких случаях – новая сковородка. Помните, что она может быть орудием нанесения тяжелых телесных. Оно вам нужно?

Какой смартфон лучше всего подходит для переписки с любимым человеком, чтобы он сам исправлял "Привет" на "Я тебя люблю"?

Очень хороший вопрос. Я бы сам не отказался от гаджета, который бы отправлял признание в любви каждый раз, когда я об этом думаю. Особенно актуально это тогда, когда надо написать, но телефон на зарядке в соседней комнате, а ты лишь отогрелся под одеялом после прогулки.

К слову, не слишком полагайтесь на автоматическое исправление. Потому что нет ничего хуже, чем написать "грана" вместо "гарна" и "*ля" вместо "Юля". И это лишь часть глупостей, которые выдавал мой смартфон в надежде помочь мне.

Вспомните своего самого эпичного покупателя на День Валентина.

Эту историю я не забуду никогда. Как-то на День Валентина с самого утра пришел мужчина. Судя по его виду, он где-то сильно накосячил и ему нужно было срочно искупить вину. Поэтому он горделиво сказал: "Покажи мне ваш самый дорогой блендер".

А я что? А я ничего – беру и веду его к краю выкладки. Там стоял он – черный, красивый и, до черта, дорогой блендер. Мужчина навел резкость, его глаза напряженно вылупились, а из уст вытек вопрос-обреченность: "Да он за такие деньги м***т должен делать!".

Подозреваю, после знакомства с этим блендером он подумал, что не так уж и сильно провинился. И решил взять один из самых дешевых, которые были в магазине.

Что нельзя покупать с витрины

Вы когда-нибудь продавали то, что не было нужно клиенту? Например, намеренно "парили" что-то дороже?

Да, конечно же. Такое бывало, но я старался не слишком злоупотреблять такими историями. Если человеку, к примеру, не нужен последний iPhone, то я не убеждал его в обратном. Зато мои коллеги придумывали такие смешные байки, что я только стоял сбоку и закатывал глаза.

Следует понимать, что иногда продавец "впаривает" что-то чуть ли не из-под палки.

Помню, у нас была мотивация от одного из брендов пылесосов. Я их категорически отказывался продавать, предлагая более мощные аналоги от конкурентов. За это я каждый день ходил к директору и писал объяснительную записку. Правда, я его понимаю, он себе хотел выиграть кофемашину за первое место среди магазинов во Львове.



Иногда продавец предлагает то, что ему нужно продать / Фото fabrikasimf

Есть ли что-то такое, что бы вы не рекомендовали покупать в магазине?

Если обобщить, то я бы рекомендовал не покупать ничего с витрины. Во-первых, никто честно не скажет вам, сколько времени техника там простояла. Во-вторых, никто не может гарантировать, что туда не попало то, что кто-то вернул после использования. В-третьих, сейчас будет немного гадкая история, я предупредил...

Мой коллега сделал то, после чего я раз и навсегда пообещал себе не покупать с витрины бритвы. Однажды утром я увидел, как он себе гордо снял с сигнализации станок и пошел бриться, чтобы избавиться от лишней растительности на лице. А потом без всякого угрызения совести прицепил бритву обратно. Мой шок тогда был в шоке!

Поэтому никогда не покупайте это с витрины. Никаких бритв, никаких устройств, которые касаются ухода за собой и гигиены. Да-да, девушки у нас с огромным удовольствием крутили волосы на плойки с витрины, чтобы иметь эффектный вид на работе.

Почему важно всегда проверять товар

Если я сам нашел, что мне надо, никто мне не помогал – кто получит бонус?

О, попахивает маленьким скандалом в магазине. По крайней мере так было в мои времена, когда мы буквально боролись с кассирами за аксессуары.

Например, если вы посетили магазин, выбрали себе какой-то небольшой товар и понесли его на кассу, то с большой вероятностью его выбьет на себя кассир, который товар пробивал.

Помню, как у нас на этом фоне были постоянные зарубы. В дни, когда по магазину гулял сквозняк, редкие покупатели были за счастье. И это было целое искусство – выловить такого клиента со сковородкой до того, как он дошел до кассы. Ей-богу, кассирша в такие моменты насылала на меня ср*чку, не иначе.



Когда покупателей нет, в магазине может быть ужасно скучно / Фото ASphotofamily

Был ли случай, когда вы случайно продали товар, который оказался разобранным или без каких-то элементов?

Помню, как будто это было вчера. Работаю я, никого не трогаю, и тут в магазин заходит преподаватель с моего факультета. А я тогда еще учился. Ну как учился, считался на четвертом курсе, а фактически – работал.

Словом, заходит он, и я понимаю, что притвориться холодильником не удастся. Он хотел себе купить газовую поверхность и духовку в новую квартиру, где еще делали ремонт. Выбрали позиции, которые ему понравились, он оплатил и заказал доставку со склада. Ничто не предвещало беды. Но через три месяца он позвонил мне...

Говорит: "Я все понимаю, но в духовке не хватает решетки, а на поверхности – конфорок". Пришлось тогда буквально украсть их из аналогичных моделей, которые стояли у нас на витрине.

К чему это я? А к тому, что нужно всегда проверять не только исправность, но и полноту комплектации. И обязательно делать это либо в магазине, либо во время доставки, пока вы еще не поставили подпись о том, что получили товар.

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