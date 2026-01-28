Это кажется расточительством, но спасает дом: почему зимой стоит оставлять кран открытым

Когда температура за окном стремительно падает ниже нуля, старый совет оставить кран немного открытым перестает выглядеть "бабушкиным суеверием". На самом деле тонкая струя воды в морозные дни один из самых дешевых и эффективных способов уберечь дом от серьезных аварий и дорогостоящего ремонта.

В противном случае – труба может замерзнуть и разорваться, вызвав затопление, повреждения пола, мебели и электропроводки. Как это предотвратить – рассказали эксперты издания Decluttering Mom.

В чем настоящая опасность замерзших труб?

Распространенное убеждение, что вода должна течь только для того, чтобы не замерзнуть, не совсем точное. Главный враг труб – не сам лед, а давление. Когда вода внутри трубы начинает замерзать, она расширяется. Если система замкнута, между ледяной пробкой и закрытым краном быстро растет давление. Именно оно и приводит к разрыву металлических или пластиковых труб – часто в самом неожиданном месте.

Открытый кран в этой ситуации работает как предохранительный клапан. Даже если где-то в трубе появляется лед, избыточное давление просто сбрасывается наружу вместе с водой, сохраняя целостность системы.

Сантехники предупреждают: критическим моментом считается снижение температуры воздуха до -7 градусов и ниже на несколько часов подряд. Именно тогда риск аварий резко возрастает.

Почему трубы могут замерзнуть даже без сильного мороза?

Ориентироваться только на температуру за окном – ошибка. На состояние труб значительно влияют и другие факторы:

Ветровое охлаждение: сильный ветер "загоняет" мороз в щели стен и перекрытий. Расположение труб: сантехника в неотапливаемых подвалах, гаражах или вдоль наружных стен может замерзнуть уже при -4 градусах. Сквозняки и старая изоляция: в домах со слабым утеплением риск возрастает в разы.

Как правильно оставлять кран открытым?

Эксперты советуют действовать не наугад, а стратегически. Речь идет не о сильном напоре, а о тонкой, но непрерывной струе. Прерывистое капание может не обеспечить достаточного сброса давления. Особое внимание стоит уделить кранам, трубы которых проходят через холодные зоны – подвалы, чердаки или наружные стены. Для этого вполне достаточно холодной воды – горячую открывать нет смысла.



Зимой стоит оставлять кран немного открытым / Фото Unsplash

Что еще сделать, чтобы трубы не прорвало?

Открытый кран – лишь одна из линий обороны. Для полной защиты дома зимой специалисты Southern Living советуют:

утеплять уязвимые участки труб поролоновыми рукавами или нагревательными кабелями;

оставлять открытыми шкафчики под раковинами, чтобы теплый воздух доходил до труб;

герметизировать щели в местах прохода коммуникаций;

закрывать гаражные ворота и окна в подсобных помещениях.

Особого внимания требуют старые дома с плохой теплоизоляцией, дачи и мобильные дома – именно они входят в "группу риска №1". Если же вы оставляете дом без присмотра во время сильных морозов, стоит установить термостат не ниже +13 градусов и убедиться, что система имеет возможность сбрасывать давление.

