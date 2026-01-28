Це здається марнотратством, але рятує дім: чому взимку варто залишати кран відкритим

Коли температура за вікном стрімко падає нижче нуля, стара порада залишити кран трохи відкритим перестає виглядати "бабусиним забобоном". Насправді тонкий струмінь води в морозні дні – один із найдешевших і найефективніших способів уберегти дім від серйозних аварій і дорогого ремонту.

В іншому разі – труба може замерзнути і розірватися, спричинивши затоплення, пошкодження підлоги, меблів і електропроводки. Як цьому запобігти – розповіли експерти видання Decluttering Mom.

У чому справжня небезпека замерзлих труб?

Поширене переконання, що вода має текти лише для того, щоб не замерзнути, не зовсім точне. Головний ворог труб – не сам лід, а тиск. Коли вода всередині труби починає замерзати, вона розширюється. Якщо система замкнена, між крижаною пробкою та закритим краном швидко зростає тиск. Саме він і призводить до розриву металевих або пластикових труб – часто в найнесподіванішому місці.

Відкритий кран у цій ситуації працює як запобіжний клапан. Навіть якщо десь у трубі з'являється лід, надлишковий тиск просто скидається назовні разом із водою, зберігаючи цілісність системи.

Сантехніки попереджають: критичним моментом вважається зниження температури повітря до -7 градусів і нижче на кілька годин поспіль. Саме тоді ризик аварій різко зростає.

Чому труби можуть замерзнути навіть без сильного морозу?

Орієнтуватися лише на температуру за вікном – помилка. На стан труб значно впливають й інші фактори:

Вітрове охолодження: сильний вітер "заганяє" мороз у щілини стін і перекриттів. Розташування труб: сантехніка в неопалюваних підвалах, гаражах або вздовж зовнішніх стін може замерзнути вже при -4 градусах. Протяги та стара ізоляція: у будинках зі слабким утепленням ризик зростає в рази.

Як правильно залишати кран відкритим?

Експерти радять діяти не навмання, а стратегічно. Йдеться не про сильний напір, а про тонкий, але безперервний струмінь. Переривчасте капання може не забезпечити достатнього скидання тиску. Особливу увагу варто приділити кранам, труби яких проходять через холодні зони – підвали, горища або зовнішні стіни. Для цього цілком достатньо холодної води – гарячу відкривати немає сенсу.



Взимку варто залишати кран трохи відкритим / Фото Unsplash

Що ще зробити, щоб труби не прорвало?

Відкритий кран – лише одна з ліній оборони. Для повного захисту будинку взимку фахівці Southern Living радять:

утеплювати вразливі ділянки труб поролоновими рукавами або нагрівальними кабелями;

залишати відкритими шафки під раковинами, щоб тепле повітря доходило до труб;

герметизувати щілини в місцях проходу комунікацій;

зачиняти гаражні ворота та вікна в підсобних приміщеннях.

Особливої уваги потребують старі будинки з поганою теплоізоляцією, дачі та мобільні будинки – саме вони входять до "групи ризику №1". Якщо ж ви залишаєте оселю без нагляду під час сильних морозів, варто встановити термостат не нижче +13 градусів і переконатися, що система має можливість скидати тиск.

Раніше ми писали, що у Києві у будинках масово проривалися труби. Все через сильні морози і обстріли енергосистеми, які регулярно здійснює Росія.