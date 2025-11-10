Это может дорого стоить: почему течет бойлер и можно ли избежать ремонта
- Основные причины протечек бойлера включают чрезмерное давление в баке, износ уплотнителей, коррозию бака и механические повреждения.
- Эксперты советуют регулярно проверять бойлер, заменять прокладки и анодный стержень, а также не игнорировать даже незначительные протечки.
Во многих украинских домах бойлер является незаменимым источником горячей воды. Однако даже надежная техника иногда подводит – например, вода может протекать.
Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Home Serve.
Почему течет бойлер?
- Переполненный бойлер или избыточное давление
Одна из самых распространенных причин протечек – чрезмерное давление в баке. Если бойлер переполнен или не работает предохранительный клапан, вода может начать вытекать. Специалисты советуют регулярно проверять клапан и следить за уровнем воды.
- Износ уплотнителей и прокладок
Со временем резиновые или силиконовые прокладки в бойлере теряют эластичность, что приводит к протечкам в местах соединений. Обычно достаточно заменить прокладки, чтобы восстановить герметичность.
- Коррозия бака
Если бойлер эксплуатируется долгие годы, внутренняя стенка бака может покрываться ржавчиной. Это не только вызывает протечки, но и снижает срок службы техники. Регулярная замена анодного стержня помогает защитить бак от коррозии.
- Механические повреждения
Трещины или удар по бойлеру также могут стать причиной протечек. В таких случаях ремонт обычно невозможен – требуется замена бака или всего устройства.
Почему течет бойлер / Фото Unsplash
Что советуют эксперты?
Эксперты Yasno советуют:
- Проверять бойлер не реже чем раз в год.
- Вовремя заменять прокладки и анодный стержень.
- Не игнорировать протечки – даже небольшая течь может повлечь повреждение стен, пола и электропроводки.
Что свидетельствует о том, что бойлер скоро сломается?
- Средние сроки службы бойлера составляют до 12 лет. Уменьшение количества горячей воды и рост счетов за электроэнергию могут свидетельствовать о необходимости замены устройства.
- Если же вода стала ржавой, мутной или изменила цвет, то это свидетельствует о проблемах с водонагревателем.