Це може дорого коштувати: чому тече бойлер та чи можна уникнути ремонту
- Основні причини протікання бойлера включають надмірний тиск у баку, знос ущільнювачів, корозію бака та механічні пошкодження.
- Експерти радять регулярно перевіряти бойлер, замінювати прокладки та анодний стрижень, а також не ігнорувати навіть незначні протікання.
У багатьох українських домівках бойлер є незамінним джерелом гарячої води. Однак навіть надійна техніка іноді підводить – наприклад, вода може протікати.
Чому тече бойлер?
- Переповнений бойлер або надлишковий тиск
Одна з найпоширеніших причин протікання – надмірний тиск у баку. Якщо бойлер переповнений або не працює запобіжний клапан, вода може почати витікати. Фахівці радять регулярно перевіряти клапан та стежити за рівнем води.
- Знос ущільнювачів і прокладок
З часом гумові або силіконові прокладки в бойлері втрачають еластичність, що призводить до протікань у місцях з’єднань. Зазвичай достатньо замінити прокладки, щоб відновити герметичність.
- Корозія бака
Якщо бойлер експлуатується довгі роки, внутрішня стінка бака може покриватися іржею. Це не тільки спричиняє протікання, а й знижує термін служби техніки. Регулярна заміна анодного стрижня допомагає захистити бак від корозії.
- Механічні пошкодження
Тріщини або удар по бойлеру також можуть стати причиною протікання. У таких випадках ремонт зазвичай неможливий – потрібна заміна бака або всього пристрою.
Чому тече бойлер / Фото Unsplash
Що радять експерти?
Експерти Yasno радять:
- Перевіряти бойлер не рідше ніж раз на рік.
- Вчасно замінювати прокладки та анодний стрижень.
- Не ігнорувати протікання – навіть невелика течія може спричинити пошкодження стін, підлоги та електропроводки.
Що свідчить про те, що бойлер скоро зламається?
- Середні терміни служби бойлера складають до 12 років. Зменшення кількості гарячої води та зростання рахунків за електроенергію можуть свідчити про необхідність заміни пристрою.
- Якщо ж вода стала іржавою, мутною чи змінила колір, то це свідчить про проблеми з водонагрівача.