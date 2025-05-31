Их нельзя игнорировать: признаки, свидетельствующие о проблемах с проводкой в доме

Электропроводка является важной составляющей любого дома или помещения. Проблемы с ней ни в коем случае нельзя игнорировать, ведь это может привести к пожару.

Специалист по пожарной безопасности рассказал, какие признаки сигнализируют о проблемах с проводкой в доме. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @turnazar.

Интересно Мотает ли свет зарядка телефона, если она останется в розетке и не используется

Что свидетельствует о проблемах с проводкой

При проведении электропроводки в дом, следует выбирать качественные материалы, которые смогут прослужить годами. Однако, даже лучшие провода со временем изнашиваются, а потому их приходится ремонтировать или заменять.

Поскольку с проводкой в доме шутить не следует, то необходимо обращать внимание на такие проблемы (конечно, если не говорится о перепадах напряжения):

мерцание света при включении других электроприборов;

нагрев или искрение розеток;

запах горючей изоляции;

частое выключение автоматических выключателей.

Важно. Электрики рекомендуют ставить в доме стабилизатор напряжения. Это позволит защитить проводку и приборы от перепадов и скачков напряжения.

Поскольку проблемы с проводкой могут стать причиной пожара, то реагировать на любой из признаков стоит сразу. Время от времени следует проверять состояние проводки, не перегружать розетки, использовать сертифицированные электроприборы. Кроме того, если установить приборы автоматического отключения электроэнергии, то это они будут выключать электроэнергию, если будут фиксировать проблемы в работе электропроводки.

Ранее специалисты назвали электроприборы, которые никогда не стоит подключать к одной розетке. Дело в том, что они потребляют много электроэнергии и могут перегружать электросистему. Это серьезный риск для возникновения пожара.