Сколько часов в сутки на самом деле должен работать котел

В условиях войны и частых перебоев электроснабжения украинские домовладельцы сталкиваются с новыми вызовами: как поддерживать тепло в доме, когда свет и газ могут отключать без предупреждения. Эксперты по HVAC (отопление, вентиляция и кондиционирование) советуют, что ключ к теплу без лишних затрат –это правильное планирование и стабильный график работы котла.

Они рекомендуют поддерживать в доме комфортную температуру +20 – 21 градусов в течение примерно 8 – 10 часов в день, вместо того чтобы постоянно дергать термостат, пишет Homes&Gardens.

Смотрите также Холод останется снаружи: один секрет с окнами, который реально работает

Такой подход позволяет сохранить тепло в доме и одновременно снизить нагрузку на систему, что особенно важно во время отключений электричества или газа.

Почему важна именно такая температура?

Менеджер по умным термостатам в Trane Technologies Майкл Мори объяснил, что установка термостата на +20 градусов помогает компенсировать теплопотери через окна, двери и стены. Система обогрева работает эффективно, не увеличивая счета, что критично в нынешних условиях высоких тарифов и перебоев в поставках энергии.

Новые исследования показывают, что температура 20 – 21 градусов соответствует рекомендациям ВОЗ для поддержания здоровья и предотвращения респираторных заболеваний. Кроме того, стабильное обогрев предотвращает образование конденсата на окнах и стенах, что помогает избежать излишней влажности в помещении.

Мори добавляет, что даже небольшие корректировки термостата могут существенно экономить энергию: снижение температуры во время отсутствия дома может сократить годовые расходы на отопление до 10%, но слишком сильное снижение заставляет котел работать "на пределе" для повторного прогрева помещения.



Сколько часов в сутки должен работать котел / Фото Unsplash

Как это адаптировать под отключение света?

Вице-президент Air Pros USA Джеймс Парсонс советует использовать программируемые умные термостаты, которые можно настроить по графику.

Вы можете поддерживать комфортную температуру, когда просыпаетесь, идете на работу, возвращаетесь домой и ложитесь спать. Это особенно эффективно, если свет выключают или включают по графику,

– отмечает Джеймс Парсонс.

Редактор Пунтеха ван Терхейден рассказала, что после замены старого термостата на умный она сэкономила сотни долларов за зиму.

Как согреться, если нет ни света, ни отопления?