Действительно ли сетка на окнах защищает от насекомых: как улучшить ее эффективность

Открытое окно позволяет впустить свежий воздух, улучшить вентиляцию дома и избавиться от неприятных запахов.

Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, открывание окон также может впустить в помещение насекомых. Могут ли помочь избежать этого сетки на окнах и как сделать защиту более эффективной, рассказываем далее.

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Защищает ли сетка на окнах от насекомых

Сетки на окнах созданы, чтобы предотвратить попадание насекомых в дом во время проветривания. Они действительно уменьшают количество вредителей, которые могут проникнуть внутрь, но их эффективность не является абсолютной.

Даже хорошо установленная сетка может иметь небольшие промежутки, через которые проникают насекомые.

Разрывы и отверстия, которые образуются со временем, также снижают защитные свойства сетки.

В дополнение к этому некоторые виды вредителей, например мошки, могут проходить через отверстия даже в неповрежденной сетке благодаря своему маленькому размеру.

Кроме того, еще одной проблемой является то, что грызуны, такие как мыши или белки, способны прогрызать сетки, если найдут для этого возможность.

Как повысить эффективность сетки

Чтобы повысить эффективность защиты, выбирайте сетки, созданные специально для защиты от насекомых. Они имеют мелкие отверстия (обычно с открытостью 40 – 60%), что затрудняет проникновение даже самых мелких жуков. Избегайте дешевых или стандартных материалов, которые имеют большие промежутки.

Также регулярно проверяйте состояние сеток. Устраните щели между сеткой и оконной рамой с помощью ленты или уплотнительной полоски, а также не забывайте ремонтировать или заменять поврежденные участки сетки.

Для максимально же совершенного эффекта регулярно опрыскивайте области вокруг окон специальными спреями против вредителей, которые подходят для использования в помещении.