От нержавейки до меди: как правильно чистить кухонные мойки из разного материала

Кухонную мойку следует регулярно мыть и чистить, чтобы не накапливалась грязь и жир. Однако делать это следует с учетом материала, из которого изготовлена раковина.

Да, каждый материал следует чистить по-разному. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Как чистить кухонную мойку

Если пользоваться мойкой ежедневно, то раз в неделю ее следует тщательно чистить. Это не только обеспечит чистоту, но и предотвратит размножение бактерий.

Так, каждый тип материала, из которого изготовлена кухонная мойка, требует особого очищения:

Мойка из нержавеющей стали

Мойки из нержавеющей стали являются одними из самых популярных, однако чистить их следует осторожно. Сталь может поцарапаться, поэтому важно подобрать правильное средство для очистки. Лучше всего – смешать средство для мытья посуды с горячей водой и с помощью тряпки из микрофибры протереть раковину. Если остается грязь, то можно воспользоваться пищевой содой.

Мойка из фарфора

Белые фарфоровые раковины завораживают своей красотой, гладкой поверхностью и надежностью. Их можно чистить большинство средств для уборки – от отбеливателя до средств для мытья посуды. Также для чистки можно воспользоваться пищевой содой.

Важно помнить, что отбеливатель можно использовать только в случае, если мойка белая, если же фарфор цветная – ни в коем случае не используйте его.

Медная мойка

Ухаживая за мойкой из меди, важно правильно выбрать средство для чистки. Так, эксперты предостерегают – ни в коем случае нельзя использовать абразивные средства, ведь они могут повредить защитный слой. Вместо этого лучше воспользоваться обычным средством для мытья посуды.

Кроме того, освежить вид мойки можно с помощью обычного лимона. Однако не стоит делать это очень часто.

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