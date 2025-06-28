8 растений, которые следует посадить в саду для создания приватности

Создать частную или даже интимную атмосферу в собственном дворе можно с помощью растений. Некоторые цветы и кусты растут лианами, создавая уютное пространство в саду.

Так, эксперты советуют посадить несколько видов растений, которые гарантированно добавят приватности двору. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Woman & Home.

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Жасмин

Звездчатый жасмин – один из любимцев садоводов. Он приносит одновременно в сад приватность, красоту и фантастический аромат.

Это вечнозеленое вьющееся растение цветет потрясающими белыми цветами летом. Зимой ее блестящие зеленые листья краснеют, а со временем она может вырасти до восьми метров в высоту и четырех метров в ширину, что делает ее идеальной для создания большой естественной ширмы для приватности,

– отметила эксперт Шарлотта Макграттан.

Бамбук

Эксперт по садоводству Аннелиз Брилли говорит, что бамбук может создать идеальный вертикальный зеленый "забор", который будет добавлять саду приватности. Главное – обеспечить для роста влажную почву, которая не будет пересыхать летом.



Зачем сажать бамбук / Фото Unsplash

Бук

Живые изгороди из бука – идеальный вариант для сада. Они просты в уходе, долговечны и быстро растут, а также фильтруют сильные ветры, шум и загрязнения.

Фотиния

Фотиния также идеально подходит для создания живых изгородей. Ее вечнозеленые овальные листья ярко-красного цвета привлекает глаз, добавляет двору красок, а также позволяет создать уютный частный уголок.



Фотиния / Фото Freepik

Кобея ползучая

Еще одним идеальным вариантом является кобея ползучая. Она быстро растет, имеет экзотический вид с соцветиями изысканных цветов, а лианы быстро создают настоящий зеленый каркас.

Питтоспорум

Питоспорум тонколистный – очень привлекательное растение для сада. Своими зелеными листьями он добавляет элегантности и прекрасно украшает пространство. Кроме того, этот устойчивый кустарник является идеальным вариантом для создания зоны для уединения.



Как добавить приватности двору / Фото Freepik

Боярышник

Боярышник является популярным растением, чтобы создать уютную атмосферу в саду. Густо переплетенные ветви быстро растут и обеспечивают надежную приватность.

Лавровишня

Лавровишня – один из лучших вариантов для создания живых изгородей. Это вечнозеленое растение, которое быстро растет, имеет большие листья и создает дополнительную тень и приватность.

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