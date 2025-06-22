Садоводство с умом: растения-компаньоны, которые помогут вашим овощам процветать
- Посадка растений-компаньонов повышает урожайность и здоровье почвы, помогая избежать вредителей.
- Кукуруза, фасоль и тыква, морковь и лук, помидоры и базилик являются успешными комбинациями для садоводства.
Посадка растений-компаньонов – это не новая, но удивительно эффективная стратегия, которую применяют опытные садоводы для естественного повышения урожайности, сохранения здоровья почвы и борьбы с вредителями без химии.
Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, в центре этой концепции – создание взаимовыгодных союзов между овощами и травами. Одни поддерживают другие, формируя гармоничную систему прямо на грядках. Какие же комбинации растений считают наиболее удачными, рассказываем далее.
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Кукуруза, фасоль и тыква
Кукуруза, фасоль и тыква – это одно из самых известных партнерств в мире садоводства. Кукуруза обеспечивает вертикальную опору для фасоли, которая, свою очередь, обогащает почву азотом. Между тем тыква расползается по земле, сдерживая сорняки и сохраняя влагу.
Морковь и лук
Лук способен замаскировать запах моркови, что помогает избежать нашествия морковной мухи. Кроме того, их корни размещаются на разных глубинах, поэтому они не конкурируют за воду и питательные вещества.
Помидоры и базилик
Эта пара знакома всем по кухне, но и на грядке она работает прекрасно. Базилик отпугивает тлю, белокрылку и даже комаров, а также привлекает пчел, необходимых для опыления томатов. Сам базилик требует минимального ухода и не забирает питательные вещества у помидоров.
Капуста и укроп
Укроп имеет сильный аромат, который привлекает полезных насекомых, охотящихся на вредителей капусты. К тому же он может стимулировать рост капусты и улучшать ее вкусовые качества.
Брокколи и фасоль
Фасоль фиксирует азот из воздуха и улучшает плодородие почвы, что делает ее отличным партнером для требовательной к питательным веществам брокколи. Вместе они обогащают друг друга и даже могут улучшать вкус.
Огурцы и редис
Редис не только быстро вызревает, но и помогает защищать огурцы от вредителей, в частности огуречных жуков. Кроме того, она улучшает структуру почвы, создавая комфортные условия для корней огурцов.
Кстати, не все культуры на огороде способны дополнять друг друга. К примеру, есть 7 растений, которые никогда не следует выращивать рядом с картофелем.