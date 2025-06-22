Садоводство с умом: растения-компаньоны, которые помогут вашим овощам процветать

Посадка растений-компаньонов – это не новая, но удивительно эффективная стратегия, которую применяют опытные садоводы для естественного повышения урожайности, сохранения здоровья почвы и борьбы с вредителями без химии.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, в центре этой концепции – создание взаимовыгодных союзов между овощами и травами. Одни поддерживают другие, формируя гармоничную систему прямо на грядках. Какие же комбинации растений считают наиболее удачными, рассказываем далее.

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Кукуруза, фасоль и тыква

Кукуруза, фасоль и тыква – это одно из самых известных партнерств в мире садоводства. Кукуруза обеспечивает вертикальную опору для фасоли, которая, свою очередь, обогащает почву азотом. Между тем тыква расползается по земле, сдерживая сорняки и сохраняя влагу.

Морковь и лук

Лук способен замаскировать запах моркови, что помогает избежать нашествия морковной мухи. Кроме того, их корни размещаются на разных глубинах, поэтому они не конкурируют за воду и питательные вещества.

Помидоры и базилик

Эта пара знакома всем по кухне, но и на грядке она работает прекрасно. Базилик отпугивает тлю, белокрылку и даже комаров, а также привлекает пчел, необходимых для опыления томатов. Сам базилик требует минимального ухода и не забирает питательные вещества у помидоров.

Некоторые растения удачно дополняют друг друга / Фото Freepik

Капуста и укроп

Укроп имеет сильный аромат, который привлекает полезных насекомых, охотящихся на вредителей капусты. К тому же он может стимулировать рост капусты и улучшать ее вкусовые качества.

Брокколи и фасоль

Фасоль фиксирует азот из воздуха и улучшает плодородие почвы, что делает ее отличным партнером для требовательной к питательным веществам брокколи. Вместе они обогащают друг друга и даже могут улучшать вкус.

Огурцы и редис

Редис не только быстро вызревает, но и помогает защищать огурцы от вредителей, в частности огуречных жуков. Кроме того, она улучшает структуру почвы, создавая комфортные условия для корней огурцов.

Кстати, не все культуры на огороде способны дополнять друг друга. К примеру, есть 7 растений, которые никогда не следует выращивать рядом с картофелем.