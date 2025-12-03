Простой трюк, который поможет защитить уличные растения от мороза зимой

Мороз всегда является угрозой для сада, но особенно для уязвимых растений в горшках, корни которых не получают защиты от теплой, изолированной земли. Впрочем, есть таки есть простой способ, благодаря ему их можно эффективно уберечь от холода.

Это группировка растений в горшках. В такой группе создается небольшой микроклимат, где температура немного выше, чем снаружи. Растения сами меняют условия своего окружения: влага внутри группы замедляет колебания температуры, тем самым оберегая их от холода. Чем больше влаги, тем медленнее меняется температура, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

Смотрите также Важно знать: эти съедобные грибы запрещено собирать в Украине

Как группировать растения в горшках, чтобы защитить их от мороза?

Чтобы сгруппировать растения, поставьте их вместе в одном месте и плотно пододвиньте горшки, чтобы они касались друг друга и растения могли согревать друг друга.

Наименее устойчивые к холоду растения располагайте в центре группы для дополнительной защиты. Чем больше в группе растений, тем лучше защита.

Хотя сама техника группировки иногда может дать достаточную защиту от мороза, полагаться только на нее рискованно.

Сгруппируйте растения в горшках вместе, чтобы защитить их от морозов / Фото Pexels

Дополнительно эффективность можно повысить двумя способами.

Во-первых, расположите группу растений у защищенного места, например, у внешней стены дома или гаража. Такие стены накапливают тепло и отдают его растениям, а еще защищают их от ветра и снежных бурь. Во-вторых, накройте растения мульчей – это дополнительная изоляция, которая сохраняет тепло и защищает корни.

Некоторые садоводы обертывают горшки мешковиной или пузырьковой пленкой, накрывают растения тканью или другими материалами.

Издание Homes and gardens пишет о еще одном простом способе защитить растения в горшках от гниения или мороза, а именно поднять горшки на несколько сантиметров с помощью подставок.

Подняв горшки даже на 2 – 3 сантиметра, можно предотвратить:

застоя воды в почве, что может привести к гниению корней;

защитить горшки от мороза и трещин;

обеспечить лучшую циркуляцию воздуха, что снижает риск появления плесени и вредителей;

избежать резких перепадов температур в основании, которые могут повредить корни.

Для подставок можно использовать специальные изделия, или сделать самодельные из подручных материалов: кирпича, деревянных брусков, плитки или камня. Главное – оставить между горшком и землей хотя бы 2 – 3 сантиметра.

Почему кактусы могут болеть или погибать?