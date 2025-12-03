Простий трюк, який допоможе захистити вуличні рослини від морозу взимку

Мороз завжди є загрозою для саду, але особливо для вразливих рослин у горщиках, корені яких не отримують захисту від теплої, ізольованої землі. Втім, є таки є простий спосіб, завдяки йому їх можна ефективно вберегти від холоду.

Це групування рослин у горщинках. У такій групі створюється невеликий мікроклімат, де температура трохи вища, ніж зовні. Рослини самі змінюють умови свого оточення: волога всередині групи уповільнює коливання температури, тим самим оберігаючи їх від холоду. Чим більше вологи, тим повільніше змінюється температура, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

Як групувати рослини в горщиках, щоб захистити їх від морозу?

Щоб згрупувати рослини, поставте їх разом в одному місці і щільно підісуньте горщики, щоб вони торкалися один одного і рослини могли зігрівати одна одну.

Найменш стійкі до холоду рослини розташовуйте в центрі групи для додаткового захисту. Чим більше в групі рослин, тим кращий захист.

Хоча сама техніка групування іноді може дати достатній захист від морозу, покладатися тільки на неї ризиковано.

Згрупуйте рослини у горщиках разом, аби захистити їх від морозів / Фото Pexels

Додатково ефективність можна підвищити двома способами.

По-перше, розташуйте групу рослин біля захищеного місця, наприклад, біля зовнішньої стіни будинку або гаража. Такі стіни накопичують тепло і віддають його рослинам, а ще захищають їх від вітру та снігових бур. По-друге, накрийте рослини мульчею – це додаткова ізоляція, яка зберігає тепло і захищає корені.

Деякі садівники обгортають горщики мішковиною або бульбашковою плівкою, накривають рослини тканиною чи іншими матеріалами.

Видання Homes and gardens пише про ще один простий спосіб захистити рослини в горщиках від гниття чи морозу, а саме підняти горщики на кілька сантиметрів за допомогою підставок.

Піднявши горщики навіть на 2 – 3 сантиметри, можна запобігти:

застою води в ґрунті, що може призвести до гниття коренів;

захистити горщики від морозу та тріщин;

забезпечити кращу циркуляцію повітря, що знижує ризик появи цвілі та шкідників;

уникнути різких перепадів температур у основі, які можуть пошкодити корені.

Для підставок можна використовувати спеціальні вироби, або зробити саморобні з підручних матеріалів: цегли, дерев'яних брусків, плитки чи каменю. Головне – залишити між горщиком і землею хоча б 2 – 3 сантиметри.

