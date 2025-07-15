Ошибки при ремонте кухни: на что не стоит тратить деньги

Ремонт кухни – задача непростая. Владельцы часто разрываются между выбором столешниц, цвета шкафов, напольного покрытия и кухонного острова. При этом многие ориентируются не только на собственные предпочтения, но и на возможную реакцию будущих покупателей.

Но все ли расходы на ремонт действительно оправданы? Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, архитекторы и риэлторы предостерегают: некоторые популярные обновления кухни на самом деле не повышают стоимость жилья. Каких ошибок следует избегать, рассказываем далее.

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Как оценить ценность ремонта кухни?

Кухня должна быть удобной для вас, а не только для потенциального покупателя. Хороший дизайн и продуманная планировка принесут больше пользы, чем дорогие и не всегда нужные решения.

Эксперты советуют не жертвовать собственным комфортом ради призрачного увеличения стоимости при продаже. Особенно это актуально, если вы не планируете продавать жилье в ближайшее время.

Впрочем, если продажа возможна в ближайшие три – пять лет, стоит избегать чрезмерных трат и проконсультироваться с местными риелторами относительно актуальных запросов покупателей.

На что не стоит тратить деньги во время ремонта кухни?

Специализированные настройки. Создание кухни под узкие потребности – ошибка, которую часто допускают. Шкафы исключительно для выпечки или отдельные зоны под хобби могут снизить универсальность пространства. Универсальность и гибкость планирования ценятся гораздо больше.

Дорогая бытовая техника. Тратить десятки тысяч на элитную технику не имеет смысла, если весь дом не соответствует этому уровню. Покупателей больше привлекают качественные приборы среднего класса из нержавеющей стали от проверенных брендов. А элитная техника требует еще и дорогого обслуживания, что может стать минусом при продаже.

Кухня должна быть удобной / Фото Freepik

Модный кухонный фартук. Яркий или трендовый фартук быстро выходит из моды и часто отталкивает потенциальных покупателей. Нейтральные решения – беспроигрышный вариант. Эффектно смотрится единое покрытие для столешницы и фартука.

Остров, который не вписывается. Не в каждой кухне есть место для острова. Часто его устанавливают за счет комфорта передвижения и функциональности. Если пространство ограничено, лучше выбрать полуостров или заменить остров вместительной кладовой или дополнительными шкафами.

Что действительно стоит сделать?

Вместо этого, стоит инвестировать в качественные материалы и эргономичное планирование, а также заботиться об удобстве и функциональности для себя.

Кроме того, желательно избегать крайностей и дизайнерских решений, которые быстро устаревают. Лучше соблюдать баланс между комфортом сейчас и потенциальной выгодой при продаже.

К слову, если есть желание улучшить свое жилье уже сейчас, есть доступные идеи для обновления жилья летом.