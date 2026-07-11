Не кухня: строитель назвал комнату, которая "поглощает" больше всего денег во время ремонта
При планировании ремонта многие ориентируются на площадь помещений, однако наибольшие расходы не всегда зависят от количества квадратных метров. Есть комната, ремонт которой почти всегда обходится дороже других из-за большого объема инженерных работ, сантехники и отделки.
Как пояснил в комментарии УНИАН мастер-плиточник Александр Лысый, все зависит от выбранных материалов и уровня комплектации.
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Действительно ли ремонт ванной обходится дороже, чем других комнат?
По его словам, если не учитывать стоимость плитки, то разница между ремонтом ванной и других комнат не всегда является существенной.
Если не учитывать стоимость самой плитки, поскольку она может стоить от 500 грн за квадратный метр и бесконечно – у меня была плитка с позолотой и с кристаллами Swarovski – то сейчас нельзя сказать, что ремонт ванной в разы дороже ремонта во всей квартире в пересчете на стоимость квадратного метра,
– отметил мастер.
Он пояснил, что ремонт ванной, как и других помещений, начинается с оштукатуривания стен. Однако уже на этапе сантехнических работ стоимость может существенно возрасти. По словам специалиста, базовая сантехника предусматривает установку:
- открытых смесителей,
- напольного унитаза,
- стандартной ванны и обычного керамического умывальника.
Где скрываются дополнительные расходы?
Такой вариант обходится значительно дешевле как по материалам, так и по монтажу. Зато современные дизайнерские решения – скрытые смесители, подвесной унитаз, душевая зона, декоративные элементы, интегрированные в плитку, а также скрытые системы вентиляции – значительно увеличивают бюджет.
В таком случае стоимость материалов может быть на 80% и более выше, а монтаж значительно дороже, ведь требует дополнительных работ,
– пояснил мастер.
Отдельной статьей расходов является устройство теплого пола и гидроизоляция. По словам мастера, качественная гидроизоляция всего санузла является обязательной перед укладкой плитки. Также на общую стоимость влияют плиточные работы. В настоящее время базовая цена за укладку плитки начинается примерно от 800 гривен за квадратный метр, однако окончательная сумма зависит от формата и стоимости самой плитки.
Дополнительно оплачиваются подрезка, сверление отверстий, резка под углом 45 градусов, затирка швов и герметизация силиконом. По словам специалиста, именно большое количество инженерных работ, сложный монтаж сантехники и высокие требования к отделке делают ремонт ванной комнаты одним из самых дорогих в квартире в расчете на квадратный метр.