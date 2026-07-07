"Самая большая ошибка при ремонте": строитель объяснил, на чем нельзя экономить

Желание завершить ремонт как можно быстрее нередко приводит к дорогостоящим ошибкам. По словам мастера-плиточника Александра Лысого, именно спешка является одной из главных причин проблем, которые проявляются уже после завершения работ.

В комментарии УНИАН специалист рассказал, на каких этапах ремонта категорически не стоит экономить и какие ошибки могут обойтись владельцам в кругленькую сумму.

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Какая ошибка может все испортить?

По словам эксперта, многие приступают к следующему этапу ремонта еще до того, как полностью высохнут предыдущие слои.

Самая большая ошибка в современном ремонте – желание сделать все быстро. Банально – не успевает высохнуть основа, а уже дальше что-то делают,

– пояснил Александр Лысый.

Еще одна распространенная проблема – пренебрежение рекомендациями производителей строительных материалов и использование несовместимых смесей без надлежащей подготовки поверхности.

На чем категорически нельзя экономить?

Специалист советует не экономить на скрытых коммуникациях, ведь после завершения ремонта их замена может оказаться сложной и очень дорогой. Прежде всего это касается:

сантехнических труб;

электропроводки;

систем водоснабжения и канализации.

Качественные коммуникации значительно снижают риск аварий и дорогостоящего ремонта в будущем. По словам мастера, в помещениях с повышенной влажностью решающее значение имеет правильная подготовка основания. Особенно важно:

использовать качественную гидроизоляцию;

подбирать плиточный клей соответствующего класса;

наносить гидроизоляцию только на полностью сухую поверхность;

избегать использования гипсовых штукатурок во влажных зонах.

Эксперт отмечает, что все рекомендации производители подробно описывают в инструкциях к материалам, однако их часто просто игнорируют.

На чем нельзя экономить при ремонте / Фото Unsplash

Как можно сэкономить без риска?

В то же время экономия не всегда означает ухудшение качества ремонта. По мнению Александра Лысого, разумно сэкономить можно благодаря:

правильному подбору материалов под конкретные условия;

выбору опытного мастера;

установке качественной сантехники с гарантией производителя.

Специалист отмечает, что самые дорогие материалы не всегда являются лучшим решением – важно, чтобы они соответствовали технологии выполнения работ. Строитель предостерегает от использования самых дешевых материалов и доверия к мастерам, которые работают без соблюдения современных технологий.

По его словам, фраза "я так делаю уже 20 лет" не является гарантией качества, если работы выполняются вопреки рекомендациям производителей. Именно соблюдение технологии, правильный выбор материалов и качественные скрытые коммуникации являются залогом долговечного ремонта, который не придется переделывать уже через несколько лет.