Почему дома скрипит пол: 5 самых распространенных причин
- Основные причины скрипа пола: засохшая древесина, неровное или осевшее основание, плохо закрепленные доски, деформация дерева, неправильное крепление.
- Решение проблем: использовать тальк, укрепить основание, подтянуть лаги, проклеить паркетины, обеспечить вентиляцию, добавить уплотнители.
Когда скрипит пол – это всегда неприятно. Однако на самом деле это очень распространенная проблема.
Скрип пола может возникнуть по нескольким причинам. Некоторые устранить легко, а в более сложных случаях нужно будет его разбирать. Об этом пишет 24 Канал.
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Почему может скрипеть пол
- Древесина засохла
Это самая частая причина, особенно в деревянных покрытиях. Ведь со временем дерево теряет влагу, уменьшается в объеме, и тогда появляются щели. Поэтому при нагрузке доски трутся друг о друга.
Это можно легко решить, засыпав в щели тальк или графитовый порошок, или зафиксировав снизу саморезами.
Конечно, это временное решение, ведь проблема свидетельствует о том, что пол пора менять.
- Неровное или осевшее основание
Если лаги или другие опоры под досками прилегают неплотно, то во время нагрузки они гнутся, вызывая скрип. Также в бетонном полу могут осесть плиты или стяжки, что создает пустоты под покрытием.
В таких случаях нужно укрепить основание – просверлить проблемную зону и подкачать туда монтажную, или же подтянуть лаги саморезами.
- Плохо закрепленные доски или паркетины
Старые деревянные полы или штучный паркет имеют гвозди, которые со временем расшатываются. В таком случае следует подкрутить проблемные зоны саморезами или проклеить паркетины. Если не помогло – разобрать все и переклеить заново.
Очень важно положить пол правильно / Pexels
- Деформация дерева
При высокой влажности дерево может набухать, а потом ссыхаться – это создает люфт и трение. Также иногда может набухать ламинат, уложенный вплотную к стенам.
Следует проверить режим температуры и влаги в помещении, обеспечить вентиляцию и отступы от стен. Если проблема в ламинате у стены, то можно немного его обрезать.
- Неправильное крепление
Если ламинат или штучный паркет не закреплены правильно, то они могут скользить по подложке. В таком случае нужно добавить уплотнители или заменить подложку на более жесткую.