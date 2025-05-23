Почему дома скрипит пол: 5 самых распространенных причин

Когда скрипит пол – это всегда неприятно. Однако на самом деле это очень распространенная проблема.

Скрип пола может возникнуть по нескольким причинам. Некоторые устранить легко, а в более сложных случаях нужно будет его разбирать. Об этом пишет 24 Канал.

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Почему может скрипеть пол

Древесина засохла

Это самая частая причина, особенно в деревянных покрытиях. Ведь со временем дерево теряет влагу, уменьшается в объеме, и тогда появляются щели. Поэтому при нагрузке доски трутся друг о друга.

Это можно легко решить, засыпав в щели тальк или графитовый порошок, или зафиксировав снизу саморезами.

Конечно, это временное решение, ведь проблема свидетельствует о том, что пол пора менять.

Неровное или осевшее основание

Если лаги или другие опоры под досками прилегают неплотно, то во время нагрузки они гнутся, вызывая скрип. Также в бетонном полу могут осесть плиты или стяжки, что создает пустоты под покрытием.

В таких случаях нужно укрепить основание – просверлить проблемную зону и подкачать туда монтажную, или же подтянуть лаги саморезами.

Плохо закрепленные доски или паркетины

Старые деревянные полы или штучный паркет имеют гвозди, которые со временем расшатываются. В таком случае следует подкрутить проблемные зоны саморезами или проклеить паркетины. Если не помогло – разобрать все и переклеить заново.



Очень важно положить пол правильно / Pexels

Деформация дерева

При высокой влажности дерево может набухать, а потом ссыхаться – это создает люфт и трение. Также иногда может набухать ламинат, уложенный вплотную к стенам.

Следует проверить режим температуры и влаги в помещении, обеспечить вентиляцию и отступы от стен. Если проблема в ламинате у стены, то можно немного его обрезать.

Неправильное крепление

Если ламинат или штучный паркет не закреплены правильно, то они могут скользить по подложке. В таком случае нужно добавить уплотнители или заменить подложку на более жесткую.