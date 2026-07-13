Такие обои – уже вчерашний день: чем их заменяют в квартирах в 2026 году
Традиционные бумажные и флизелиновые обои постепенно теряют популярность. При ремонте владельцы квартир все чаще отдают предпочтение долговечным и практичным материалам, которые не боятся влаги, легко обновляются и требуют минимального ухода.
Как отмечает издание ArchDaily, одним из самых популярных решений в 2026 году стали стеклообои для покраски.
Что известно о стеклообоях?
Их изготавливают из стекловолокна, поэтому покрытие отличается высокой прочностью, устойчивостью к влаге и механическим повреждениям. Кроме того, такие обои можно неоднократно перекрашивать, меняя интерьер без капитального ремонта. Для жилых помещений специалисты рекомендуют выбирать материал с плотностью от 120 грамм на квадратный метр.
Какие еще решения будут в тренде в 2026 году?
Популярность также набирают жидкие обои – декоративное покрытие на основе целлюлозы, которое наносится сплошным слоем без швов. Оно хорошо скрывает мелкие неровности стен, а в случае повреждения позволяет восстановить только отдельный участок без замены всего покрытия.
К тому же материал считается безопасным для людей, склонных к аллергии. Еще один современный вариант – декоративные виниловые панели, которые часто используют на кухнях, в прихожих и в съемном жилье. Они могут имитировать дерево, бетон, камень или керамику, быстро монтируются и позволяют обновить помещение без масштабных ремонтных работ.
Стеклообои под покраску изготавливают из стекловолокна / Фото Unsplash
Почему люди отказываются от бумажных обоев?
В свою очередь, классические бумажные обои, несмотря на доступную цену, уступают современным материалам из-за:
- невысокую износостойкость,
- склонности к выгоранию,
- чувствительность к влаге.
Флизелиновые обои служат дольше, однако требуют тщательно подготовленных стен и также имеют ограниченный срок эксплуатации в условиях повышенной влажности. По словам дизайнеров интерьера, в настоящее время в Европе главным трендом является не столько мода на конкретный материал, сколько практичность. Востребованы покрытия, которые можно легко перекрасить, локально отремонтировать или заменить без полного демонтажа.