Як зазначає видання ArchDaily, одним із найпопулярніших рішень у 2026 році стали склошпалери під фарбування.

Що відомо про склошпалери?

Їх виготовляють зі скловолокна, завдяки чому покриття відзначається високою міцністю, стійкістю до вологи й механічних пошкоджень. Крім того, такі шпалери можна неодноразово перефарбовувати, змінюючи інтер'єр без капітального ремонту. Для житлових приміщень фахівці рекомендують обирати матеріал із щільністю від 120 грам на метр квадратний.

Які ще рішення є трендовими у 2026 році?

Популярності також набирають рідкі шпалери – декоративне покриття на основі целюлози, яке наноситься суцільним шаром без швів. Воно добре приховує дрібні нерівності стін, а у разі пошкодження дозволяє відновити лише окрему ділянку без заміни всього покриття.

До того ж матеріал вважають безпечним для людей, схильних до алергії. Ще один сучасний варіант – декоративні вінілові панелі, які часто використовують у кухнях, передпокоях та орендованому житлі. Вони можуть імітувати дерево, бетон, камінь або кераміку, швидко монтуються та дають змогу оновити приміщення без масштабних ремонтних робіт.



Склошпалери під фарбування виготовляють зі скловолокна / Фото Unsplash

Чому люди відмовляються від паперових шпалер?

Натомість класичні паперові шпалери, попри доступну ціну, поступаються сучасним матеріалам через:

невисоку зносостійкість,

схильність до вигоряння,

чутливість до вологи.

Флізелінові шпалери служать довше, однак потребують ретельно підготовлених стін і також мають обмежений термін експлуатації в умовах підвищеної вологості. За словами дизайнерів інтер'єру, нині в Європі головним трендом є не стільки мода на конкретний матеріал, скільки практичність. Попит мають покриття, які можна легко перефарбувати, локально відремонтувати або замінити без повного демонтажу.