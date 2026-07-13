Как отмечает издание ArchDaily, одним из самых популярных решений в 2026 году стали стеклообои для покраски.

Что известно о стеклообоях?

Их изготавливают из стекловолокна, поэтому покрытие отличается высокой прочностью, устойчивостью к влаге и механическим повреждениям. Кроме того, такие обои можно неоднократно перекрашивать, меняя интерьер без капитального ремонта. Для жилых помещений специалисты рекомендуют выбирать материал с плотностью от 120 грамм на квадратный метр.

Какие еще решения будут в тренде в 2026 году?

Популярность также набирают жидкие обои – декоративное покрытие на основе целлюлозы, которое наносится сплошным слоем без швов. Оно хорошо скрывает мелкие неровности стен, а в случае повреждения позволяет восстановить только отдельный участок без замены всего покрытия.

К тому же материал считается безопасным для людей, склонных к аллергии. Еще один современный вариант – декоративные виниловые панели, которые часто используют на кухнях, в прихожих и в съемном жилье. Они могут имитировать дерево, бетон, камень или керамику, быстро монтируются и позволяют обновить помещение без масштабных ремонтных работ.



Стеклообои под покраску изготавливают из стекловолокна / Фото Unsplash

Почему люди отказываются от бумажных обоев?

В свою очередь, классические бумажные обои, несмотря на доступную цену, уступают современным материалам из-за:

невысокую износостойкость,

склонности к выгоранию,

чувствительность к влаге.

Флизелиновые обои служат дольше, однако требуют тщательно подготовленных стен и также имеют ограниченный срок эксплуатации в условиях повышенной влажности. По словам дизайнеров интерьера, в настоящее время в Европе главным трендом является не столько мода на конкретный материал, сколько практичность. Востребованы покрытия, которые можно легко перекрасить, локально отремонтировать или заменить без полного демонтажа.