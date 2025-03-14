7 ошибок, которые удешевят даже самый дорогой ремонт в доме

Ремонт – дело сложное и недешевое. Поэтому стоит тщательно продумывать каждую деталь, чтобы маленькая мелочь все не испортила.

Каких ошибок следует избегать во время ремонта – сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

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Пластиковые подоконники

Если в доме обновили окна, то не обязательно ставить обычные пластиковые подоконники. На самом деле, они приносят немало проблем. Материал быстро желтеет, загрязняется, трескается. Поэтому лучше выбрать подоконник из современных материалов или облицевать его деревом или плиткой.



Пластиковые подоконники – не лучшее решение / Фото Unsplash

Неправильная длина штор

Цвет и длину штор каждый выбирает по собственному вкусу. Однако дизайнеры знают, что укороченные модели могут легко испортить самый изысканный интерьер. Важно, чтобы шторы прикрывали подоконник, ведь слишком короткие модели визуально уменьшают окно.

В то же время длинные тюли, которые лежат на полу, собирают на себя всю грязь. Кроме того, они будут мешать во время уборки и мытья пола. Идеальным вариантом станут занавески, которые на несколько сантиметров не достают до пола.



Как выбрать длину шторы / Фото Unsplash

Провода и удлинители

Провода являются той деталью, которую хочется спрятать от глаз. Лучше при планировании интерьера подумать о плинтусных коробах, которые позволят спрятать "паутину" шнуров и удлинителей.

Дешевая фурнитура

Дешевая фурнитура на дверях портит вид. Первым, что видят гости, это двери и ручку на них. Лучше сразу выбрать фурнитуру из качественных материалов, чтобы потом не пришлось ее обновлять.



Некачественная фурнитура может испортить ремонт / Фото Unsplash

Искусственные растения

Декор искусственными растениями – худшее решение. Дизайнеры считают, что лучше не иметь ни одного цветка, чем ставить искусственные ветви и цветы.

Кроме того, искусственные растения постоянно собирают пыль, а потому появится дополнительная работа. Лучше поставить кактусы, спатифиллумы, пеларгонии и каланхоэ, которые не требуют особого ухода.

Электрощиток

Если электрощиток расположен в прихожей, то лучше выбрать коробку, которая не будет слишком громоздкой. Выберите модель, которая более плоская, подходит к цвету обоев. Идеальным решением будет вообще попытка замаскировать электрощиток.



Электрощиток стоит спрятать или сделать не объемным / Фото Unsplash

Неорганизованное пространство

Порядок и чистота всегда украшают любой ремонт. Важно, чтобы в доме проводили генеральную уборку, вовремя избавлялись от лишних вещей и не загромождали пространство.