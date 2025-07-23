Невозможно узнать: пара показала, как изменился интерьер дома за 2 года ремонта

Любой дом можно превратить в уютный уголок, имея желание, время и сбережения. В результате после ремонта дом может измениться до неузнаваемости.

Так, в сети психолог Ирина Бескоровайная поделилась, как за 2 года вместе с мужем изменила дом до неузнаваемости. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Ирины Безкоровайной в инстаграме.

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Как изменился дом за время ремонта?

В своем блоге психолог Ирина Бескоровайная рассказала, что в 2023 году вместе с мужем решила приобрести частный дом. Хотя дом был и старой постройки, но в хорошем состоянии. Внутри было 4 комнаты, а также небольшая терраса. Супругов подкупила огромная территория и лес, расположенный рядом.

Уже вскоре после покупки Ирина вместе с мужем начала обустраивать свой уголок. Сначала сделали все черновые работы, а дальше – комната за комнатой начали воплощать мечты в реальность.

Более полутора лет супруги делали ремонт и весной 2025 года заселились в свой дом. За время ремонта дом изменился до неузнаваемости. Ирина вместе с мужем установили теплый пол, установили всю необходимую сантехнику, заменили пол, выровняли стены, оформили потолки и тому подобное.

Результат настолько отличался от того, что было в начале, что некоторые из пользователей даже не поверили, что это тот самый дом.

Как изменился дом за время ремонта: смотрите видео

В комментариях Ирина Безкоровайная заметила, что все расходы на покупку дома с участком и все ремонтные работы обошлись супругам около 28 000 долларов. Женщина отметила, что на многих работах удалось сэкономить, а некоторые – мастера делали по более низкой стоимости, чем рыночная.

Кроме того, некоторые мебель, к примеру, деревянные полочки делал своими руками муж Ирины.

К слову, ранее в сети поделились идеей, как можно отреставрировать старую кухню. Женщина опубликовала пошаговую инструкцию и показала каждый из этапов редизайной мебели.