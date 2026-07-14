Европа возвращается к стилю "бабушкиного дома": дизайнеры объяснили, почему

Холодный минимализм, серые стены и глянцевые поверхности постепенно уступают место теплым, уютным интерьерам с использованием натуральных материалов. В 2026 году европейские дизайнеры все чаще говорят о возвращении к эстетике, которая многим напоминает бабушкин дом.

Как пишет Homes & Gardens, главный тренд 2026 года – отход от стерильного минимализма в пользу теплых, персонализированных интерьеров, натуральных материалов, винтажа и вещей со своей историей – дерево,

Современные тенденции делают ставку на интерьеры, которые создают ощущение домашнего уюта и остаются актуальными на протяжении многих лет. Все больше людей отказываются от шаблонных решений из социальных сетей в пользу жилья, которое отражает их образ жизни.

Что выбирают дизайнеры в 2026 году?

Одним из главных направлений стал биофильный дизайн, предполагающий использование природных материалов и цветов. В частности:

дерево,

натуральный камень,

лен,

шерсть и керамика.

Все это помогает создать более уютное пространство и положительно влияет на психологический комфорт жильцов.

Пол тоже претерпел изменения

Если раньше популярностью пользовались серый ламинат и крупноформатная плитка, то сейчас дизайнеры все чаще выбирают натуральное дерево или современные покрытия, максимально реалистично имитирующие его текстуру. Особенно актуальными стали теплые оттенки дуба, каштана и акации.

Еще один тренд 2026 года – возвращение терракотовых оттенков. Плитка, вдохновленная цветом обожженной глины, естественные теплые оттенки и легкая неровность поверхностей создают эффект "живого" интерьера, который сегодня ценится гораздо больше, чем идеально гладкие глянцевые материалы.



Что выбирают дизайнеры в 2026 году / Фото Finch Interior Design

Новую жизнь получила и классическая шахматная укладка пола. Правда, вместо контрастного черно-белого рисунка дизайнеры рекомендуют использовать более мягкие сочетания – кремовый с бежевым, молочный с графитовым или песочный с антрацитовым. Такие решения придают интерьеру характер, но не перегружают пространство.