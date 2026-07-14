Як пише Homes & Gardens, головний тренд 2026 року – відхід від стерильного мінімалізму на користь теплих, персоналізованих інтер'єрів, натуральних матеріалів, вінтажу та речей із власною історією дерево,

Сучасні тенденції роблять ставку на інтер'єри, які створюють відчуття домашнього затишку та залишаються актуальними роками. Все більше людей відмовляються від шаблонних рішень із соцмереж на користь житла, яке відображає їхній спосіб життя.

Що обирають дизайнери у 2026 році?

Одним із головних напрямів став біофільний дизайн, що передбачає використання природних матеріалів і кольорів. Зокрема:

дерево,

натуральний камінь,

льон,

вовна та кераміка.

Все це допомагає створити тепліший простір і позитивно впливають на психологічний комфорт мешканців.

Підлога теж зазнала змін

Якщо раніше популярністю користувалися сірий ламінат і великоформатна плитка, то нині дизайнери дедалі частіше обирають натуральну деревину або сучасні покриття, що максимально реалістично імітують її текстуру. Особливо актуальними стали теплі відтінки дуба, каштана та акації.

Ще один тренд 2026 року – повернення теракотових кольорів. Плитка, натхненна кольором випаленої глини, природні теплі відтінки та легка нерівність поверхонь створюють ефект "живого" інтер'єру, який сьогодні цінується значно більше, ніж ідеально гладкі глянцеві матеріали.



Що обирають дизайнери у 2026 році / Фото Finch Interior Design

Нове життя отримала й класична шахова підлога. Щоправда, замість контрастного чорно-білого малюнка дизайнери рекомендують використовувати м'якші поєднання – кремовий із бежевим, молочний із графітовим або пісочний з антрацитовим. Такі рішення додають інтер'єру характеру, але не перевантажують простір.