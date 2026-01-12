Ошибка во время ремонта ванной неожиданно привела к гениальному результату

Во время ремонта ванной часто ошибаются с количеством материалов, в частности плитки. Но иногда такая ошибка может обернуться удачной дизайнерской идеей.

Дизайнер Лора Холл заказала мало плитки для стен и уже в процессе ремонта поняла, что материала не хватает, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

Как ошибка во время ремонта стала хорошим решением?

Вместо того чтобы останавливать работы, она использовала напольную плитку как декоративный элемент – частично подняла ее на стены, создав бордюр по периметру ванной.

В результате напольная плитка выполнила роль плиточного плинтуса и стала главным акцентом интерьера.

Такое решение не только является стильным на вид, но и визуально увеличивает пространство.

Дизайнер призналась, что именно этот элемент стал ее любимой частью ремонта.

Экспериментировать с переходами между полом и стенами можно сознательно: сочетать разную плитку, делать акцентные полосы или бордюры. Главное правило – не использовать в ванной более трех видов плитки, чтобы интерьер не казался перегруженным.

Как выбрать идеальную плитку для ванной?

Как пишет Martha Stewart, плитка в ванной – это не только о красоте, но и о комфорте и практичности. Не каждый цвет и формат подходят для любого пространства, поэтому важно продумать детали заранее.

Цвет. Сначала решите, какой должна быть атмосфера: как в гостинице или уютной домашней. Плитку обязательно смотрите в своей ванной при разном освещении – свет может сильно менять оттенок. Лучше всего "стареют" кремовые, бежевые и светлые цвета, а слишком яркие быстро надоедают и показывают грязь.

Материал. Для пола дизайнеры советуют керамогранит – он прочный и долговечный. Керамику лучше использовать на стенах. Также хорошо подходят натуральный камень и террацо. Лучше выбирать матовые или слегка шероховатые поверхности – они не выходят из моды и более спокойные на вид.

Форма и стиль. Простые формы – прямоугольная, квадратная, "метро" – универсальны и актуальны годами. Если хочется характера, добавьте рельефную или фактурную плитку без ярких цветов.

Размер и укладка. В маленькой ванной лучше использовать крупные или вытянутые плитки – они визуально расширяют пространство. Горизонтальная укладка делает комнату шире. Вертикальная – "приподнимает" потолок.

О каких решениях во время ремонта в ванной больше всего жалеют?

Ремонт ванной кажется легким, но именно здесь часто делают ошибки, которые впоследствии стоят дорого.

Дизайнеры отмечают: мелкие решения сильно влияют на удобство и долговечность ванной комнаты. Самые распространенные ошибки во время ремонта ванной:

Отсутствие ниши в душе. Без нее не хватает места для хранения, и появляется беспорядок.

Слишком яркая плитка. Она быстро надоедает, а замена обходится дорого.

Отказ от ванны. Это может снизить ценность жилья при продаже.

Мало мест для хранения. Без шкафов и ящиков ванная становится неудобной.

Отсутствие теплого пола. После ремонта многие жалеют, что не установили его.

Чтобы ванная была комфортной и практичной, важно продумать эти детали еще на этапе ремонта.