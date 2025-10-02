Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, дизайнеры интерьеров ежедневно сталкиваются с помещениями, где потенциал не был использован полностью, а детали влияют на комфорт и долговечность пространства. Как избежать распространенных ошибок и сделать свою ванную комнату удобной и продуманной, рассказываем далее.

Какие обновления ванной могут оказаться проблемными?

Отказ от ниши в душе

Маленькая или отсутствующая ниша в душе – одна из самых больших причин сожаления, ведь места для хранения всегда не хватает. Лучшее решение – сделать нишу максимальной по размеру или даже установить две. Это не только удобно, но и позволяет избежать захламленности полками.

Смелая плитка

Яркая плитка выглядит эффектно в соцсетях, но быстро надоедает. К тому же замена плитки – затратный и сложный процесс. Поэтому лучше выбирать более сдержанные оттенки, а акценты добавлять декором.

Отсутствие ванны

Удаление ванны кажется хорошей идеей, если вы пользуетесь только душем. Но отсутствие ванны снижает ценность жилья при продаже, ведь семьи с детьми или домашними животными сразу это замечают. Оптимальный вариант – стильная небольшая ванная.

Нехватка мест для хранения

Встроенные шкафы, выдвижные ящики с розетками, скрытые аптечки – все это делает пространство более функциональным. Стандартная мебель часто не закрывает всех потребностей, и хозяева быстро понимают, что им не хватает организованного хранения.

Отказ от подогрева пола

Многие воспринимают теплый пол как лишнюю роскошь, но после ремонта часто жалеют, что не предусмотрели его. В холодном климате это обновление становится не только приятным, но и практичным.

Не все обновления являются одинаково удачными / Фото Freepik

Как бюджетно обновить ванну и не пожалеть?

Как пишет The Spruce, обновление ванной комнаты – это не всегда о риске. Улучшить пространство можно вполне бюджетно благодаря таким небольшим изменениям:

Самоклеящееся напольное покрытие. Оно устойчиво к износу, легко монтируется и позволяет создать стильный вид без значительных затрат.

Обои и покраска. Обновление стен с помощью краски или обоев меняет атмосферу комнаты буквально за выходные.

Замена фурнитуры. Новые ручки для шкафчиков или современные смесители сразу делают пространство более ухоженным.

Обновление зеркала. Даже обычное зеркало можно сделать стильным, добавив декоративную раму.

Изменение затирки. Освеженная или окрашенная затирка способна мгновенно придать плитке новый вид.

Как сделать ванную трендовой?

Хотя некоторые тренды быстро проходят, обновить свою ванную можно также благодаря модным тенденциям, которые имеют вневременной вид.

К примеру, сегодня актуальным снова становится черный мрамор из 80-х, что придает интерьеру глубины и изысканности, оставаясь стильным выбором на годы.

Кроме того, такой стиль можно воплотить через полностью черную ванную комнату с золотыми смесителями, мраморные столешницы или сочетание с белыми стенами, что также расширяет репертуар.