Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, дизайнери інтер’єрів щодня стикаються з приміщеннями, де потенціал не був використаний повністю, а деталі впливають на комфорт і довговічність простору. Як уникнути поширених помилок і зробити свою ванну кімнату зручною та продуманою, розповідаємо далі.

Які оновлення ванної можуть виявитися проблемними?

Відмова від ніші у душі

Маленька або відсутня ніша у душі – одна з найбільших причин жалю, адже місця для зберігання завжди бракує. Найкраще рішення – зробити нішу максимальною за розміром або навіть встановити дві. Це не тільки зручно, а й дозволяє уникнути захаращеності полицями.

Смілива плитка

Яскрава плитка виглядає ефектно в соцмережах, але швидко набридає. До того ж заміна плитки – затратний і складний процес. Тому краще обирати більш стримані відтінки, а акценти додавати декором.

Відсутність ванни

Видалення ванни здається гарною ідеєю, якщо ви користуєтеся лише душем. Але відсутність ванни знижує цінність житла при продажу, адже сім’ї з дітьми чи домашніми тваринами відразу це помічають. Оптимальний варіант – стильна невелика ванна.

Брак місць для зберігання

Вбудовані шафи, висувні шухляди з розетками, приховані аптечки – усе це робить простір функціональнішим. Стандартні меблі часто не закривають усіх потреб, і господарі швидко розуміють, що їм бракує організованого зберігання.

Відмова від підігріву підлоги

Багато хто сприймає теплу підлогу як зайву розкіш, але після ремонту часто шкодує, що не передбачив її. У холодному кліматі це оновлення стає не лише приємним, а й практичним.

Не всі оновлення є однаково вдалими / Фото Freepik

Як бюджетно оновити ванну і не пошкодувати?

Як пише The Spruce, оновлення ванної кімнати – це не завжди про ризик. Покращити простір можна цілком бюджетно завдяки таким невеликим змінам:

Самоклеюче покриття для підлоги. Воно стійке до зношування, легко монтується та дозволяє створити стильний вигляд без значних витрат.

Шпалери та фарбування. Оновлення стін за допомогою фарби або шпалер змінює атмосферу кімнати буквально за вихідні.

Заміна фурнітури. Нові ручки для шафок чи сучасні змішувачі одразу роблять простір більш доглянутим.

Оновлення дзеркала. Навіть звичайне дзеркало можна зробити стильним, додавши декоративну раму.

Зміна затирки. Освіжена або пофарбована затирка здатна миттєво надати плитці нового вигляду.

Як зробити ванну трендовою?

Хоча деякі тренди швидко минають, оновити свою ванну можна також завдяки модним тенденціям, які мають позачасовий вигляд.

До прикладу, сьогодні актуальним знову стає чорний мармур з 80-х, що надає інтер'єру глибини та вишуканості, залишаючись стильним вибором на роки.

Крім того, такий стиль можна втілити через повністю чорну ванну кімнату з золотими змішувачами, мармурові стільниці або поєднання з білими стінами, що також розширює репертуар.