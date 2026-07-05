Не спешите вырывать: какие сорняки могут принести больше пользы, чем вреда

Для большинства дачников сорняки – главный враг огорода. Однако в последние годы все больше садоводов в Европе отказываются от тотальной прополки.

Как пишет Gardens Illustrated, некоторые дикорастущие растения не только не вредят саду, но и приносят пользу, привлекая опылителей, способствуя биоразнообразию и даже служа пищей.

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Почему отношение к сорнякам меняется?

Современный подход к садоводству все больше ориентируется на природные экосистемы. На престижной выставке цветов Chelsea Flower Show в Великобритании все чаще можно увидеть сады, где обычные сорняки оставляют как важную часть ландшафта.

Британские эксперты отмечают, что многие из этих растений являются ценным источником нектара для пчел, шмелей, бабочек и других насекомых-опылителей. А они, в свою очередь, привлекают птиц и других представителей дикой природы.

Какие сорняки могут быть полезны?

Среди растений, которые не стоит спешить уничтожать, специалисты выделяют:

Одуванчик – одно из самых ранних весенних растений, которое обеспечивает пчел нектаром после зимы. Молодые листья используют в салатах, а из корня изготавливают напитки и сиропы.

одно из самых ранних весенних растений, которое обеспечивает пчел нектаром после зимы. Молодые листья используют в салатах, а из корня изготавливают напитки и сиропы. Знит узколистный (иван-чай) – украшает участок яркими розовыми цветами и привлекает большое количество опылителей.

– украшает участок яркими розовыми цветами и привлекает большое количество опылителей. Лютик – его цветы являются источником пыльцы для насекомых, хотя высаживать его вблизи пастбищ не рекомендуется из-за токсичности для скота.



Лютик прекрасно дополнит ваш сад / Фото Unsplash

Нужно ли оставлять все сорняки?

Эксперты отмечают, что бесконтрольное разрастание сорняков также нежелательно. Некоторые виды быстро распространяются семенами и могут вытеснять культурные растения.

Поэтому оптимальным вариантом считается компромисс: оставить часть полезных дикорастущих растений в отдаленном уголке сада или возле живой изгороди, а на грядках регулярно контролировать их количество. Если растения начинают активно разсеваться, рекомендуется удалять отцветшие соцветия до образования семян.