Сад по-королевски: садовник Чарльза III рассказал, какие цветы посадить для роскошной клумбы

Чтобы клумба имела действительно королевский вид, стоит посадить конкретные виды цветов. Эти растения приживутся в любых условиях, а сад – станет местом вдохновения и эстетического наслаждения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sun.

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Какие цветы рекомендует посадить королевский садовник

Джек Стоукс 20 лет работал королевским садовником. Именно он был тем человеком, который создавал королевскую клумбу британских монархов в резиденции Чарльза III и Камилы – Highgrove House.

Так, по словам Стоукса, для роскошной клумбы не обязательно использовать экзотические растения. Вместо этого он советует посадить проверенные временем цветы.

Клематис

Королевский садовник рассказал, что клематис – эффектный цветок, который сделает сад волшебным, а яркие цветы разного цвета – покорят сердца. Хотя эти цветы и требуют ухода, однако сад с ними становится удивительным. Сам Чарльз III и Камила выбирали для своего сада белые или розовые клематисы.



Клематисы / Фото Unsplash

Гортензия Анабель

Гортензия Анабель очаровывает своими белыми и пышными цветами. Ее преимущество не только в красоте, но и в том, что она очень устойчива к различным погодным условиям. Кроме того, Гортензия очень активно разрастается и наполняет сад большим количеством цветов.



Гортензия Анабель / Фото Freepik

Лаванда

Третьим доступным цветком для роскошного сада королевский садовник считает лаванду. Она имеет яркий фиолетовый цвет, а сад – сразу наполняется приятным ароматом. Кроме того, лаванда привлекает пчел.

Главное – сажать лаванду в месте, где не высокая влажность и не так много солнечного света. Именно в таких условиях цветок будет быстро расти.



Лаванда / Фото Freepik

Ранее специалисты поделились перечнем цветов, которые будут буйно расти и цвести в тени. Обычно, эти растения не требуют сложного ухода.