Настоящая мечта: дизайнеры назвали самый актуальный цвет 2026 года для ванной
- Цвет 2026 года от Pantone – Cloud Dancer, легкий оттенок белого, идеально подходит для ванных комнат, создает ощущение спокойствия и открытости.
- Дизайнеры рекомендуют сочетать нейтральные тона с природными цветами, такими как зеленые, синие и бежевые, для создания стильного интерьера.
В 2026 году дизайн интерьера диктует новые правила: цвета становятся не просто фоном, а ключевым элементом атмосферы в доме. Институт цвета Pantone уже объявил свой Color of the Year – Cloud Dancer.
Как сделать стильный ремонт в ванной и какой цвет выбрать – расскажет 24 Канал со ссылкой на Jane at Home.
Смотрите также Какими будут гостиные в 2026 году: дизайнеры назвали 6 ключевых трендов
Что известно о цвете 2026 года от Pantone?
Cloud Dancer – легкий, мягкий оттенок белого, что создает ощущение покоя и открытости. Он идеально подходит для современных ванных комнат, которые стремятся выглядеть свежо и элегантно. Этот нейтральный тон прекрасно работает в сочетании с:
- текстурированной плиткой,
- натуральным светом,
- минималистичными аксессуарами.
Он позволяет решить сразу несколько задач: визуально расширяет пространство, создает ощущение чистоты и гармонии, а также задает базу для акцентных цветных деталей.
Цвет 2026 года от Pantone в интерьере / Фото Pinterest
Homes and Gardens советует не ограничиваться одним оттенком. Дизайнеры прогнозируют интересное сочетание природных тонов – от спокойных зеленых и глубоких синих до теплых нейтральных бежевых и графитовых акцентов, которые могут стать отличной альтернативой в ванной комнате.
Как добавить зеленый цвет в интерьер ванной комнаты / Фото Pinterest
Какие ошибки чаще всего делают люди при выборе плитки для ванной?
Ранее мы писали, что эксперты советует матовую плитку с мелкой фактурой для пола в ванной, которая не имеет скользкое покрытие. Также не стоит экономить на плитке. Если она дешевая, то может треснуть как во время подреза или укладки, так и во время эксплуатации. Поэтому обязательно следует выбирать выносливую плитку, ту на которой написано РЕИ 4 или PEI 5 (это классификация износостойкости плитки для пола).