Гостиная Шакиры возвращает в моду одну из самых противоречивых цветовых палитр

Несмотря на то, что сегодня дизайнеры часто отдают предпочтение теплым натуральным оттенкам, колумбийская певица Шакира выбрала совершенно иной подход. Ее полностью белая гостиная доказывает, что монохромный интерьер не подвержен влиянию времени.

Шакира особенно гордится своим городским домом в Барселоне. Именно он стал источником вдохновения для ценителей интерьерного дизайна, пишет Homes and gardens.

Как оформлена белая гостиная Шакиры?

Несмотря на то, что Барселона известна яркими цветами, искусством и архитектурой Антонио Гауди, интерьер дома Шакиры выполнен в спокойной бело-кремовой гамме. Такой дизайн создает ощущение прохлады и уюта даже в жаркое средиземноморское лето.

После одной из студийных сессий Шакира продемонстрировала свою гостиную. Даже при приглушенном вечернем освещении комната казалась светлой благодаря белоснежным стенам, мебели и текстилю.

Центральным элементом комнаты стал большой белый диван, который задает стиль всему пространству. Его дополняют светильник из белого стекла, шкаф цвета айвори и светлый ковер, смягчающий контраст с натуральным деревянным полом.

Окна украшают длинные белые шторы, которые необычно продолжаются вдоль стен и даже за телевизором. Благодаря этому пространство выглядит целостным, мягким и очень уютным.

Гостиная Шакиры: смотрите видео

Почему белый интерьер не выходит из моды?

Дизайнер интерьеров Джен Даллас считает, что белый цвет никогда не устареет, если правильно его использовать.

По ее словам, секрет заключается в большом количестве различных текстур. Если сочетать кожаный диван, деревянный журнальный столик, льняные шторы, пушистые пледы и фактурные подушки, интерьер не будет казаться холодным или безликим.

В доме Шакиры именно деревянный пол и художественные полотна придают пространству естественное тепло. А сочетание мягкого дневного света, натуральных материалов и разнообразных фактур делает полностью белый интерьер стильным, уютным и актуальным независимо от модных тенденций.