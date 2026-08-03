Шакіра особливо пишається своїм міським будинком у Барселоні. Саме він став джерелом натхнення для поціновувачів інтер'єрного дизайну, пише Homes and gardens.

Як оформлена біла вітальня Шакіри?

Попри те, що Барселона відома яскравими кольорами, мистецтвом і архітектурою Антоніо Гауді, інтер'єр оселі Шакіри виконаний у спокійній біло-кремовій гамі. Такий дизайн створює відчуття прохолоди й затишку навіть у спекотне середземноморське літо.

Після однієї зі студійних сесій Шакіра продемонструвала свою вітальню. Навіть при приглушеному вечірньому освітленні кімната видавалася світлою завдяки білосніжним стінам, меблям і текстилю.

Центральним елементом кімнати став великий білий диван, який задає стиль усьому простору. Його доповнюють світильник із білого скла, шафа кольору айворі та світлий килим, що пом'якшує контраст із натуральною дерев'яною підлогою.

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Вікна прикрашають довгі білі штори, які незвично продовжуються вздовж стін і навіть за телевізором. Завдяки цьому простір є цілісним, м'яким і дуже затишним.

Вітальня Шакіри: дивіться відео

Чому білий інтер'єр не виходить із моди?

Дизайнерка інтер'єрів Джен Даллас вважає, що білий колір ніколи не стане застарілим, якщо правильно його використовувати.

За її словами, секрет полягає у великій кількості різних текстур. Якщо поєднати шкіряний диван, дерев'яний журнальний столик, лляні штори, пухнасті пледи та фактурні подушки, інтер'єр не видаватиметься холодним чи безликим.

У будинку Шакіри саме дерев'яна підлога та художні полотна додають простору природного тепла. А поєднання м'якого денного світла, натуральних матеріалів і різноманітних фактур робить повністю білий інтер'єр стильним, затишним і актуальним незалежно від модних тенденцій.