Шакира особенно гордится своим городским домом в Барселоне. Именно он стал источником вдохновения для ценителей интерьерного дизайна, пишет Homes and gardens.

Как оформлена белая гостиная Шакиры?

Несмотря на то, что Барселона известна яркими цветами, искусством и архитектурой Антонио Гауди, интерьер дома Шакиры выполнен в спокойной бело-кремовой гамме. Такой дизайн создает ощущение прохлады и уюта даже в жаркое средиземноморское лето.

После одной из студийных сессий Шакира продемонстрировала свою гостиную. Даже при приглушенном вечернем освещении комната казалась светлой благодаря белоснежным стенам, мебели и текстилю.

Центральным элементом комнаты стал большой белый диван, который задает стиль всему пространству. Его дополняют светильник из белого стекла, шкаф цвета айвори и светлый ковер, смягчающий контраст с натуральным деревянным полом.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Окна украшают длинные белые шторы, которые необычно продолжаются вдоль стен и даже за телевизором. Благодаря этому пространство выглядит целостным, мягким и очень уютным.

Гостиная Шакиры: смотрите видео

Почему белый интерьер не выходит из моды?

Дизайнер интерьеров Джен Даллас считает, что белый цвет никогда не устареет, если правильно его использовать.

По ее словам, секрет заключается в большом количестве различных текстур. Если сочетать кожаный диван, деревянный журнальный столик, льняные шторы, пушистые пледы и фактурные подушки, интерьер не будет казаться холодным или безликим.

В доме Шакиры именно деревянный пол и художественные полотна придают пространству естественное тепло. А сочетание мягкого дневного света, натуральных материалов и разнообразных фактур делает полностью белый интерьер стильным, уютным и актуальным независимо от модных тенденций.