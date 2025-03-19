Не только для окон: необычные способы использования штор
- Шторы можно использовать не только для окон, но и для создания акцентных стен, зонирования пространства, вместо дверей, как балдахин для кровати и тому подобное.
- Использование штор как альтернативных решений является удобным и экономичным вариантом для арендованного жилья и небольших помещений.
Шторы выполняют важные задачи: обеспечивают приватность, блокируют свет, украшают окна и тому подобное. Однако их можно использовать не только для окон, но и для создания уютного пространства вне их.
Так, существуют способы использования штор не только на окнах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на House Digest.
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Акцентная стена без обоев
Если хотите сделать акцентную стену без использования обоев, то можно выбрать яркие шторы. Особенно это станет хорошим решением в арендованном жилье, где не хочется тратить лишние деньги на ремонт.
Достаточно выбрать штору соответствующего размера (от потолка до пола), определиться с цветом и узором, и установить ее не на окне, а на стене.
Зонирование пространства
Шторы можно использовать для зонирования пространства. Такие "перегородки" гармонично вписываются в декор, они гибкие и являются отличной альтернативой для небольших помещений.
К примеру, шторы помогут отделить гостиную от столовой или спальню от рабочей зоны. Плотные ткани придадут приватности и определенной шумоизоляции.
Шторы вместо дверей
Шторы можно использовать вместо дверей. Так, они станут идеальным решением для кухни, гостиной или рабочего кабинета. Такой вариант также доступнее, чем устанавливать новые двери в арендованном помещении.
Также шторы вместо дверей станут идеальным вариантом для гардеробных, кладовых или проходов между комнатами.
Балдахин для кровати
Легкая прозрачная ткань придаст романтического уюта, тогда как плотные ткани превратят кровать в частный оазис. Выберите шторы по собственным предпочтениям и создайте невероятное пространство собственными руками.
Уголок приватности
С помощью штор можно сделать частный уголок у кровати, кресла или дивана. Опять же, стоит обратить внимание на тип штор и их плотность. Так, темные ткани будут блокировать свет, а светлые – сделают пространство легким и воздушным. Эксперты отмечают, что шторы – это идеальное решение для тех, кто хочет уединения даже в небольшом помещении.
Штора вместо дверцы шкафа
Короткие шторы станут идеальной альтернативой вместо дверцы шкафа. Такой способ декорирования будет особенно привлекательным на кухнях, в прачечной или в ванной комнате.
Украсьте двор
Шторы предназначены не только для домов, но и для внутренних двориков. Украсьте беседку или террасу легкими шторами, которые придадут пространству красивый вид и будут защищать от солнца.
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