Не только для окон: необычные способы использования штор

Шторы выполняют важные задачи: обеспечивают приватность, блокируют свет, украшают окна и тому подобное. Однако их можно использовать не только для окон, но и для создания уютного пространства вне их.

Так, существуют способы использования штор не только на окнах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

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Акцентная стена без обоев

Если хотите сделать акцентную стену без использования обоев, то можно выбрать яркие шторы. Особенно это станет хорошим решением в арендованном жилье, где не хочется тратить лишние деньги на ремонт.

Достаточно выбрать штору соответствующего размера (от потолка до пола), определиться с цветом и узором, и установить ее не на окне, а на стене.

Акцентная стена со шторами / Фото Shutterstock

Зонирование пространства

Шторы можно использовать для зонирования пространства. Такие "перегородки" гармонично вписываются в декор, они гибкие и являются отличной альтернативой для небольших помещений.

К примеру, шторы помогут отделить гостиную от столовой или спальню от рабочей зоны. Плотные ткани придадут приватности и определенной шумоизоляции.

Зонирование шторами / Фото Shutterstock

Шторы вместо дверей

Шторы можно использовать вместо дверей. Так, они станут идеальным решением для кухни, гостиной или рабочего кабинета. Такой вариант также доступнее, чем устанавливать новые двери в арендованном помещении.

Также шторы вместо дверей станут идеальным вариантом для гардеробных, кладовых или проходов между комнатами.

Шторы вместо дверей / Фото Urban Outfitters

Балдахин для кровати

Легкая прозрачная ткань придаст романтического уюта, тогда как плотные ткани превратят кровать в частный оазис. Выберите шторы по собственным предпочтениям и создайте невероятное пространство собственными руками.

Балдахин для кровати / Фото Shutterstock

Уголок приватности

С помощью штор можно сделать частный уголок у кровати, кресла или дивана. Опять же, стоит обратить внимание на тип штор и их плотность. Так, темные ткани будут блокировать свет, а светлые – сделают пространство легким и воздушным. Эксперты отмечают, что шторы – это идеальное решение для тех, кто хочет уединения даже в небольшом помещении.

Частный уголок со шторами / Фото Shutterstock

Штора вместо дверцы шкафа

Короткие шторы станут идеальной альтернативой вместо дверцы шкафа. Такой способ декорирования будет особенно привлекательным на кухнях, в прачечной или в ванной комнате.

Штора вместо дверцы шкафа / Фото Shutterstock

Украсьте двор

Шторы предназначены не только для домов, но и для внутренних двориков. Украсьте беседку или террасу легкими шторами, которые придадут пространству красивый вид и будут защищать от солнца.

Беседка со шторами / Фото Shutterstock

Ранее эксперты назвали главные антитренды штор в 2025 году. Так, некоторые модели только утяжеляют пространство и портят интерьер.