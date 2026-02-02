Шторки для душа – это уже моветон: чем заменить их в 2026 году
- Шторки для душа вытесняются стеклянными раздвижными дверями, которые не прилипают к стенам и пропускают больше света.
- Стеклянные двери доступны в разных стилях и материалах, что позволяет им гармонировать с разными интерьерами.
Шторки для душа выходят из моды. На смену им приходят более уютная альтернатива.
Штора для душа – недорогая, ее удобно стирать, но она может портить вид ванной, пишет House Digest.
Смотрите также Какими будут кухни в 2026 году: названы 3 основных тренда
Чем заменить штору для душа в 2026 году?
На шторе часто появляется плесень и грибок из-за влаги. Она прилипает к ванне, создавая лужи, и прилегает к телу при выходе из душа.
Современная альтернатива – стеклянные раздвижные двери в стиле сарая. Они движутся горизонтально по открытым колесам, как традиционные двери сарая.
Есть полные варианты от пола до потолка для душа и полудлинные для ванн с душем, которые закрывают открытое пространство над ванной.
Преимущества стеклянных дверей
- Не занимают много места и не открываются наружу, как двери на петлях.
- Не прилипают к стенам, унитаза или душа, как шторка.
- Открытые колеса подходят для сельского, современного и индустриального стиля.
- Можно выбрать цвет и материал, чтобы двери гармонировали с интерьером: нержавеющая сталь – незаметна, золото – добавляет роскоши.
- Пропускают больше света, делая душевую зону более светлой.
- Стекло и прочная фурнитура долговечны, просты в уходе;
Стеклянные двери подойдут к любому интерьеру / Фото из открытых источников
Как часто нужно менять шторки для душа?
Шторки для душа и их подкладки легко накапливают плесень, грибок и бактерии, даже если они еще не заметны. Поэтому их нужно периодически менять. Это особенно важно для людей с хроническими болезнями или ослабленным иммунитетом, пишет Parade.
Лучше всего менять шторку и подкладку каждые 6 – 12 месяцев. Пластиковые или виниловые шторки меняют одновременно с подкладкой. Тканевые могут служить дольше, если ухаживать за ними.
Видимый черный или серый налет, пятна розового/оранжевого цвета, неприятный запах – признаки того, что шторка нуждается в замене.
Винил надо дезинфицировать каждые 2 – 4 недели, ткань – стирать раз в месяц, а затем полностью высушивать после душа, чтобы предотвратить рост микробов.
Чем заменить традиционные душ и ванну?
- На смену классическим ваннам и душевым кабинам приходят классические душевые капсулы душевые капсулы нового поколения. Они созданы для уединения и спокойствия благодаря матовому или тонированному стеклу, приглушенному свету и минимуму деталей.
- Капсула превращает обычный душ на домашнее СПА.
- Душевые капсулы компактные, легко устанавливаются, просты в уходе и экономят пространство. Они превращают ванную из простой утилитарной зоны в место для восстановления.