Будет ли в комнате тише, если шумоизоляцию поставить только на одну стену

Шумоизоляция – удовольствие не из дешевых. Однако бытует мнение, что достаточно изолировать всего одну стену, чтобы в комнате было значительно тише.

Действительно ли поможет изоляция одной стены – сообщает 24 Канал со ссылкой на дизайнера Анну Бойко.

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Как правильно изолировать жилье от шума

Бытует мнение, что шумоизоляция одной стены якобы поможет сделать комнату тише. К примеру, некоторые считают, что достаточно установить панели только на одну стену в спальне, у изголовья кровати, и этого будет достаточно.

Однако такое мнение является ошибочным. Дело в том, что звук не распространяется только по одной стене. Он проникает в комнату по всем поверхностям: потолок, пола, дверные проемы и тому подобное. Поэтому ставить шумоизоляционные панели только на одну стену – неэффективно.

Поэтому, специалисты узкого профиля отмечают, что шумоизоляционные панели следует ставить на всех поверхностях – все стены, а также на потолке и полу. Только в таком случае комнату можно сделать тише.

Где следует ставить шумоизоляцию: смотрите видео

К слову, ранее дизайнеры ответили на вопрос, действительно ли следует ставить двери на кухне. Хотя открытая планировка кухни без дверей является трендовой, но не всегда подходит для всех, поскольку может иметь как преимущества, так и недостатки.