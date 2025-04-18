Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, существует несколько простых и недорогих способов упорядочить технические мелочи раз и навсегда. Как это сделать, рассказываем далее.

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Коробки с отделениями – самое простое решение

Один из самых удобных способов хранения шнуров – использовать коробку с отделениями. Это может быть контейнер для снастей, украшений или даже органайзер для чая. Каждый шнур можно отдельно смотать, положить в собственное отделение и обозначить меткой. Такое решение не только предотвращает спутывание, но и значительно облегчает поиск нужного кабеля.

Группируйте кабели по типу

Чтобы сэкономить место и навести порядок, сгруппируйте шнуры по типу: например, все USB-C в одну группу, HDMI – в другую, зарядные для ноутбуков – отдельно.

Для этого удобно использовать липкие ленты или полоски-липучки, которые можно найти в любом магазине канцтоваров или онлайн. Добавьте бирки с названиями – и больше не придется гадать, что куда подключать.

Кабели важно рассортировать / Фото Freepik

Используйте мешочки или пакеты

Еще один вариант – хранить кабели в полупрозрачных мешочках с молниями. Это особенно удобно, если у вас несколько локаций дома, где вы регулярно заряжаете технику. Например, отдельный набор для кухни, спальни или рабочего стола. Такие мешочки легко обозначить с помощью цветных застежек или наклеек.

Не игнорируйте канцелярские скрепки

Обычные зажимы для бумаги прекрасно подходят для сортировки шнуров. Если у вас есть лишние скобы дома – используйте их, чтобы удержать кабели вместе. Это экономно, просто и эффективно.

Инвестируйте в кабельный бокс

Для тех, кто хочет сделать пространство еще более опрятным, существуют специальные кабельные боксы – пластиковые или деревянные контейнеры, которые скрывают лишние провода. Их можно поставить на стол или даже прикрепить к стене, создав министанцию для зарядки гаджетов. Такой вариант не только функциональный, но и добавляет интерьеру эстетики.

К слову, если нужно организовать провода, которые активно используются, кабели дома можно стильно и просто скрыть.