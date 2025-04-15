Девушка купила трендовую швабру Swiffer из тиктока: действительно ли она настолько эффективна

Девушка приобрела трендовую швабру из тиктока – Swiffer. Ее часто критикуют, потому что она якобы не эффективно моет пол, однако ее истинное назначение несколько иное.

Так, девушка приобрела трендовую швабру и проверила, с какими задачами она действительно эффективно справится. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пользовательницу тиктока @kate.life70.

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Действительно ли эффективна швабра Swiffer

Еще в прошлом году в тиктоке вирусной стала швабра Swiffer. Основное ее преимущество – это вращение на 360 градусов и сменные салфетки, которыми можно делать уборку. Однако следует понимать, что она подходит для ежедневной влажной уборки, которая поддерживает чистоту. Зато для генеральной уборки или мытья пола раз в несколько дней швабра Swiffer не подходит.

Также еще одним преимуществом, через которую швабра покорила тысячи людей, – специальные отверстия, в которые можно закрепить тряпку для мытья.

Так, пользовательница сети приобрела вирусную швабру и использовала ее для мытья стен. Каково было удивление девушки, когда она увидела грязную салфетку после протирания стен. По словам девушки, на прошлой неделе она мыла плитку в ванной комнате, однако швабра Swiffer действительно эффективно очистила стены.

Поскольку швабра имеет длинную ручку, то ею можно легко помыть потолок или высокие шкафы.

Эффективна ли вирусная швабра Swiffer: смотрите видео

К слову, ранее в сети рассказали, как правильно мыть натяжной потолок, чтобы не повредить его. Поскольку чаще всего натяжной потолок делают из ПВХ-пленки, то стоит придерживаться определенных рекомендации по ее мытью.