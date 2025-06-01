Будто из магазина: как сделать стильные скамейки из деревянных поддонов своими руками

Из деревянных поддонов можно легко сделать любую мебель. К примеру, несколько таких паллет можно превратить в стильные скамейки, которые пригодятся в зоне барбекю.

Такой способ создания скамеек захватил сеть и буквально стал вирусным, ведь многие пользователи показывают в сети, как сделать их своими руками. Как превратить деревянные поддоны на стильную мебель – сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети.

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Как из поддонов сделать скамейки для отдыха

Чтобы сделать одну стильную скамейку для отдыха, понадобится всего 3 – 4 деревянных поддона (все зависит от того, какого размера скамейку делать).

Если взять три паллеты, то две из них станут основой скамейки, а третий – спинкой и ножками. Так, целую паллету следует зашлифовать 180-мм и 120-мм "зерном". Чтобы скамейка была более комфортной для сидения, можно скруглить углы.

Затем с третьего поддона следует отрезать спинку, примерно на 3 дощечки. От остатка паллеты следует отпилить 2 дощечки, которые станут подпоркой. После этого всю конструкцию следует скрутить и поставить ножки.

Всю конструкцию следует обработать антисептиком для дерева, чтобы оно не гнило, а после можно покрасить.

Скамейки для отдыха своими руками: смотрите видео

Еще один пользователь сети предлагает свой вариант создания скамеек. Так, он использовал всего 3 паллеты: 2 на сиденье, 1 на спинку и ножки.

Так, человек сразу распилил один поддон пополам и прикрутил его к основанию, сделав спинку. Из оставшейся части,, он отрезал дощечки, и сделал из них подпоры к спинке. Затем мужчина также зашлифовал поверхность, а из остатков – сделал 3 массивные ножки, чтобы скамейка была выше.

Мастер решил не красить свои скамейки, а вместо этого – задекорировал их подушками.

Скамейка из поддонов своими руками: смотрите видео

К слову, ранее в сети мужчина показал, как из деревянных поддонов сделал полноценную беседку. От пола и до стен – все изготовлено исключительно из паллет.