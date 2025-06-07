Оптимальное количество розеток в спальне и где их расположить: советы для удобного пространства

Планирование количества и размещения розеток в спальне – важный этап во время ремонта или обустройства жилья.

Недостаток электропортов может создать немало бытовых неудобств, а лишние – будут только портить вид стен и повысят стоимость электромонтажа. Сколько розеток должно быть в спальне и где их целесообразно размещать, рассказывает 24 Канал.

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Минимальное количество розеток

Для стандартной спальни площадью 12 – 18 м² рекомендуется установить 6 – 8 розеток. Это минимум, который обеспечит комфорт без потребности в удлинителях. Если спальня больше или выполняет несколько функций (например, рабочий кабинет и спальня), розеток может быть больше – до 10 – 12.

Основные зоны для размещения розеток

Возле кровати – 2 – 4 розетки.

По обе стороны кровати следует предусмотреть минимум по 2 розетки: для зарядки телефона, для настольной лампы или бра, для часов, увлажнителя воздуха, массажной подушки и тому подобное.

Если планируете установить настенные светильники, продумайте место розеток и выключателей заранее – желательно, чтобы они были на высоте 70 – 90 сантиметров от пола и возле тумбочек.

Для телевизора – 2 – 3 розетки.

Если в спальне предусмотрен телевизор на стене, под него нужно: 2 розетки (для телевизора и ТВ-приставки), розетку для антенны, дополнительно – розетку для подсветки или саундбара.

Устанавливайте эти розетки на высоте монтажа телевизора – обычно это 100 – 120 сантиметров от пола.

Рабочее место или туалетный столик – 2 – 3 розетки.

Все чаще спальню совмещают с рабочей зоной или местом для макияжа. В таком случае понадобятся розетки для: ноутбука или ПК, лампы, фена, плойки, зарядки гаджетов.

Удобная высота для розеток в этой зоне – 20 – 30 сантиметров от столешницы.

Количество розеток в спальне зависит от индивидуальных потребностей / Фото Freepik

Для бытовых приборов или мелкой техники – 1 – 2 розетки.

Иногда в спальне устанавливают: очиститель или увлажнитель воздуха, обогреватель, ночник.

Розетки для таких устройств размещают ближе к полу (20 – 30 сантиметров), в малозаметных местах – за мебелью или в углах.

Дополнительные розетки.

Если предусматриваются другие элементы – камин, проектор, музыкальная система или система "умного дома", количество розеток стоит увеличить.

Полезные советы

Планируйте розетки вместе с мебелью. Сначала определите, где будут стоять кровать, тумбы, шкаф, столик, а уже потом рассчитывайте количество и точное место розеток.

Всегда добавляйте 1–2 розетки "про запас" – со временем в спальне появляются новые гаджеты.

Установите USB-розетки возле кровати – для зарядки телефона или планшета без блоков питания.

Используйте двойные или тройные розетки вместо большого количества одинарных – это практично и компактно.

Не забывайте о выключателях, их удобное расположение также важно – например, дополнительный выключатель возле кровати позволяет не вставать, чтобы выключить свет.

К слову, спальня – не единственное место, где доводит внимательно просчитывать количество розеток. В ванной также стоит учитывать советы для безопасного и удобного расположения электричества.