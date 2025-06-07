Оптимальное количество розеток в спальне и где их расположить: советы для удобного пространства
- Рекомендуется установить 6 – 8 розеток в стандартной спальне площадью 12 – 18 м², а для больших или многофункциональных спален – до 10 – 12 розеток.
- Основные зоны для розеток включают: у кровати (2 – 4 розетки), для телевизора (2 – 3 розетки), рабочее место или туалетный столик (2 – 3 розетки), бытовые приборы (1 – 2 розетки) и дополнительные розетки для специфических нужд.
Планирование количества и размещения розеток в спальне – важный этап во время ремонта или обустройства жилья.
Недостаток электропортов может создать немало бытовых неудобств, а лишние – будут только портить вид стен и повысят стоимость электромонтажа. Сколько розеток должно быть в спальне и где их целесообразно размещать, рассказывает 24 Канал.
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Минимальное количество розеток
Для стандартной спальни площадью 12 – 18 м² рекомендуется установить 6 – 8 розеток. Это минимум, который обеспечит комфорт без потребности в удлинителях. Если спальня больше или выполняет несколько функций (например, рабочий кабинет и спальня), розеток может быть больше – до 10 – 12.
Основные зоны для размещения розеток
- Возле кровати – 2 – 4 розетки.
По обе стороны кровати следует предусмотреть минимум по 2 розетки: для зарядки телефона, для настольной лампы или бра, для часов, увлажнителя воздуха, массажной подушки и тому подобное.
Если планируете установить настенные светильники, продумайте место розеток и выключателей заранее – желательно, чтобы они были на высоте 70 – 90 сантиметров от пола и возле тумбочек.
- Для телевизора – 2 – 3 розетки.
Если в спальне предусмотрен телевизор на стене, под него нужно: 2 розетки (для телевизора и ТВ-приставки), розетку для антенны, дополнительно – розетку для подсветки или саундбара.
Устанавливайте эти розетки на высоте монтажа телевизора – обычно это 100 – 120 сантиметров от пола.
- Рабочее место или туалетный столик – 2 – 3 розетки.
Все чаще спальню совмещают с рабочей зоной или местом для макияжа. В таком случае понадобятся розетки для: ноутбука или ПК, лампы, фена, плойки, зарядки гаджетов.
Удобная высота для розеток в этой зоне – 20 – 30 сантиметров от столешницы.
- Для бытовых приборов или мелкой техники – 1 – 2 розетки.
Иногда в спальне устанавливают: очиститель или увлажнитель воздуха, обогреватель, ночник.
Розетки для таких устройств размещают ближе к полу (20 – 30 сантиметров), в малозаметных местах – за мебелью или в углах.
- Дополнительные розетки.
Если предусматриваются другие элементы – камин, проектор, музыкальная система или система "умного дома", количество розеток стоит увеличить.
Полезные советы
Планируйте розетки вместе с мебелью. Сначала определите, где будут стоять кровать, тумбы, шкаф, столик, а уже потом рассчитывайте количество и точное место розеток.
Всегда добавляйте 1–2 розетки "про запас" – со временем в спальне появляются новые гаджеты.
Установите USB-розетки возле кровати – для зарядки телефона или планшета без блоков питания.
Используйте двойные или тройные розетки вместо большого количества одинарных – это практично и компактно.
Не забывайте о выключателях, их удобное расположение также важно – например, дополнительный выключатель возле кровати позволяет не вставать, чтобы выключить свет.
К слову, спальня – не единственное место, где доводит внимательно просчитывать количество розеток. В ванной также стоит учитывать советы для безопасного и удобного расположения электричества.