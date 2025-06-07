Нестача електропортів може створити чимало побутових незручностей, а зайві – лише псуватимуть вигляд стін і підвищать вартість електромонтажу. Скільки розеток має бути в спальні та де їх доцільно розміщувати, розповідає 24 Канал.

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Мінімальна кількість розеток

Для стандартної спальні площею 12 – 18 м² рекомендується встановити 6 – 8 розеток. Це мінімум, який забезпечить комфорт без потреби в подовжувачах. Якщо спальня більша або виконує кілька функцій (наприклад, робочий кабінет та спальня), розеток може бути більше – до 10 – 12.

Основні зони для розміщення розеток

Біля ліжка – 2 – 4 розетки.

По обидва боки ліжка варто передбачити щонайменше по 2 розетки: для зарядки телефону, для настільної лампи або бра, для годинника, зволожувача повітря, масажної подушки тощо.

Якщо плануєте встановити настінні світильники, продумайте місце розеток і вимикачів заздалегідь – бажано, щоб вони були на висоті 70 – 90 сантиметрів від підлоги та біля тумбочок.

Для телевізора – 2 – 3 розетки.

Якщо у спальні передбачено телевізор на стіні, під нього потрібно: 2 розетки (для телевізора та ТВ-приставки), розетку для антени, додатково – розетку для підсвітки або саундбару.

Встановлюйте ці розетки на висоті монтажу телевізора – зазвичай це 100 – 120 сантиметрів від підлоги.

Робоче місце або туалетний столик – 2 – 3 розетки.

Усе частіше спальню поєднують із робочою зоною або місцем для макіяжу. У такому разі знадобляться розетки для: ноутбука або ПК, лампи, фену, плойки, зарядки гаджетів.

Зручна висота для розеток у цій зоні – 20 – 30 сантиметрів від стільниці.

Кількість розеток у спальні залежить від індивідуальних потреб / Фото Freepik

Для побутових приладів або дрібної техніки – 1 – 2 розетки.

Іноді у спальні встановлюють: очищувач або зволожувач повітря, обігрівач, нічник.

Розетки для таких пристроїв розміщують ближче до підлоги (20 – 30 сантиметрів), у малопомітних місцях – за меблями чи в кутах.

Додаткові розетки.

Якщо передбачаються інші елементи – камін, проєктор, музична система або система "розумного дому", кількість розеток варто збільшити.

Корисні поради

Плануйте розетки разом із меблями. Спочатку визначте, де стоятимуть ліжко, тумби, шафа, столик, а вже потім розраховуйте кількість і точне місце розеток.

Завжди додавайте 1–2 розетки "про запас" – з часом у спальні з’являються нові гаджети.

Установіть USB-розетки біля ліжка – для зарядки телефону чи планшета без блоків живлення.

Використовуйте подвійні або потрійні розетки замість великої кількості одинарних – це практично та компактно.

Не забувайте про вимикачі. Їхнє зручне розташування також важливе – наприклад, додатковий вимикач біля ліжка дозволяє не вставати, щоб вимкнути світло.

До слова, спальня – не єдине місце, де доводить уважно прораховувати кількість розеток. У ванній також варто враховувати поради для безпечного та зручного розташування електрики.