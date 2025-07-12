Как сделать, чтобы кухонная техника дольше служила и лучше работала

Часто бытовую технику и все приборы в доме мы воспринимаем как должное. Однако, если какая-то техника выходит из строя, то это становится причиной многих проблем.

Чтобы техника дольше работала и не теряла своей эффективности, следует придерживаться нескольких правил. О них сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Как долго служит современная бытовая техника

Современные кухонные приборы обычно служат от 8 до 15 лет. Впрочем, все зависит от качества материалов, регулярного обслуживания и непосредственно эксплуатации приборов. Так, специалисты оценивают срок эксплуатации кухонных приборов следующим образом:

холодильники – от 10 до 15 лет,

посудомоечные машины – от 8 до 12 лет,

морозильные камеры – от 12 до 20 лет,

микроволновые печи – от 7 до 10 лет,

духовки/плиты (газовые или электрические) – от 13 до 20 лет.



Сколько служит бытовая техника / Фото Unsplash

Как сделать, чтобы кухонная техника служила дольше

Насколько бы качественной ни была техника, однако она требует правильной эксплуатации и регулярной очистки. Чтобы бытовые приборы на кухне служили дольше, специалисты советуют придерживаться следующих советов:

Регулярно и тщательно чистить приборы

Все кухонные приборы требуют регулярной очистки, даже те, что помогают убирать, например посудомоечные машины. Речь идет не только о простой очистке от пыли, но и замену фильтров, чистки вентиляционных отверстий и тому подобное. Загрязнение некоторых деталей заставляет приборы работать интенсивнее, а значит – они изнашиваются быстрее.

Соблюдение инструкций по эксплуатации

Каждый прибор в доме имеет четкую инструкцию по эксплуатации. Ее важно соблюдать, ведь она поможет дольше эффективную работу техники. Так, перегрузки может стать причиной быстрого износа компонентов и частого ремонта.

К примеру, если постоянно перегружать посудомойку, то распылители могут потерять свою эффективность, а перегруженный холодильник создает дополнительную нагрузку на компрессор.

Сезонный обзор

Краткий сезонный осмотр – отличный способ поддерживать бытовую технику в хорошем состоянии. Так, следует проверять уплотнители дверей на факт износа, убедиться, что все вентиляционные отверстия эффективно работают, а техника не создает странных звуков во время работы. Кроме того, некоторая бытовая техника нуждается в ежегодном обслуживании.

Устранять проблемы сразу

Если техника начала неисправно работать, то отремонтировать ее следует немедленно. Чем быстрее устранить проблему, тем быстрее прибор начнет работать в правильном режиме, а значит – не будет изнашивать другие детали.

К слову, ранее 24 Канал сообщил, какое максимальное напряжение может выдержать холодильник. Поскольку Украина перешла на напряжение в 230 вольт, то этот вопрос остается актуальным.