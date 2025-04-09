Как сделать, чтобы холодильник потреблял меньше электроэнергии

Холодильник – это самая надежная бытовая техника в доме, которая потребляет больше всего электроэнергии, ведь постоянно подключена к сети. Впрочем, существуют проверенные методы, как сэкономить энергопотребление.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Beko.

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Может ли холодильник тратить меньше света

Обойтись в современном мире без холодильника – невозможно. Поскольку эта бытовая техника 24/7 подключена к сети, то потребляет немало электроэнергии.

Для справки. По разным подсчетам, холодильник может потреблять от 30 до 100 киловатт в месяц. Это зависит от энергоэффективности устройства, размера холодильника, условий эксплуатации и, конечно, возраста.

Хотя отказаться от холодильника невозможно, но можно существенно снизить электропотребление и уменьшить счета за свет. Так, специалисты дают несколько советов по эксплуатации холодильников:

Замените старые уплотнители

Чтобы холодильник потреблял меньше электроэнергии, должна быть хорошая резинка и плотное прилегание дверцы. Если уплотнитель со временем износился и стал пропускать холод, то стоит его заменить. Проверить это можно с помощью легкого лайфхака: в холодильник следует положить фонарик и включить его, если через закрытую дверцу видно свет фонарика – уплотнитель пора заменить.

Правильное расположение холодильника

В инструкции по эксплуатации четко указано, как должен стоять холодильник. Если он установлен слишком близко к стене, то ухудшается вентиляция и техника быстро греется. По словам экспертов, от каждой из стен должно быть не менее 5 сантиметров свободного пространства для вентиляции.

Повысить температуру

Если холодильник потребляет много электроэнергии, то, возможно, стоит изменить температурный режим. Установите в морозилке не -18 градусов, а -15; в холодильной камере – +5. Вы удивитесь, но даже такие незначительные изменения повлияют на уменьшение потребления электроэнергии.

Правильное расположение продуктов

В холодильнике также стоит придерживаться правил по расстановке продуктов. Специалисты не рекомендуют нагружать одну полку. Вместо этого продукты следует расставлять равномерно на каждую полку.

Не оставляйте дверь открытой

Можно легко отвлечься и оставить дверцу холодильника открытой или неплотно закрыть ее. Из-за этого внутри температура будет всегда высокой, а техника будет работать на максимум, чтобы достичь нужного снижения температуры. Из-за этого будет расти электропотребление.

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