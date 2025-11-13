Укр Рус
13 ноября, 19:20
2

Как избавиться от скрипа пола: универсальный метод, работающий для всех

Алена Гогунская
Основні тези
  • Скрип пола часто вызван трением между досками из-за ослабления креплений или изменения влажности древесины.
  • Для устранения скрипа рекомендуется использовать простые методы, такие как надавливание на пол или применение специальных креплений.

Скрип пола - проблема, с которой сталкиваются многие владельцы домов и квартир. Этот неприятный звук может появляться как в новых, так и в старых домах и часто свидетельствует о подвижности досок или неправильном креплении пола.

Как эффективно бороться со скрипом пола – расскажет 24 Канал со ссылкой на This Old House.

Почему скрипит пол?

Одна из самых распространенных проблем в домах с деревянными или плавающими полами – звук "скрипа", появляющийся при ходьбе. Основные причины:

  • трение между досками или между доской и основанием (напольной доской, лагами) в результате ослабления креплений или естественного уменьшения влажности древесины;
  • неровный или неправильно установленный пол: например, плавающий по методике пол лежит неплотно на основании;
  • сезонные изменения влажности воздуха: древесина "дышит", расширяется или сжимается, и там, где образуются щели или люфты – возникает движение, которое порождает скрип;
  • ослабленные крепления (гвозди, шурупы), неправильная фиксация пола к основанию – при нагрузке доска сдвигается, трутся части, и появляется звук.


Как избавиться от скрипа пола / Фото Unsplash

Что можно сделать?

The Spruce советует сделать простые шаги:

  1. Выявить место скрипа. Пройдитесь по комнате, особенно в тех местах, где слышен звук.
  2. Обозначьте примерно, от стены до стены, где скрип – это поможет при следующих действиях.
  3. Насыпьте тальк, порошок графита или другое сухое смазочное средство в щель между досками – это уменьшит трение.
  4. Используйте спрей-смазку специально для деревянных полов – проверьте на незаметном участке, не оставляет ли оно пятен.

